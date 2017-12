Zníženie prepojovacích poplatkov sa pre odvolania odkladá

Zníženie cien prepojovacích poplatkov v pevnej sieti, ktoré si medzi sebou účtujú telekomunikačný operátori, sa odkladá.

24. nov 2011 o 10:35 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Spoločnosti Slovak Telekom, Orange Slovensko, Antik Telecom a Slovanet sa totiž odvolali voči rozhodnutiu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý stanovil v pevnej sieti maximálnu cenu za službu ukončovania volania pre prepojenie na miestnej úrovni vo výške 0,0050 eura za minútu a cez jeden tranzit vo výške 0,0072 eura za minútu. Doterajšie neregulované ceny boli na úrovni 0,0077 eura za minútu resp. 0,0115 eura za minútu. Vo štvrtok o tom informoval hovorca úradu Roman Vavro.

TÚ SR stanovil začiatkom novembra tohto roku výšku prepojovacích poplatkov v pevnej sieti pre celkovo deväť spoločností - Slovak Telekom, Orange Slovensko, Antik Telecom, Slovanet, GTS Slovakia, SWAN, Trnavatel, UPC Broadband Slovakia a Železnice Slovenskej republiky. Vzhľadom na podanie rozkladu zo strany spomínaných štyroch firiem však rozhodnutie úradu nenadobudlo právoplatnosť, a tak si firmy nemusia účtovať nové, nižšie poplatky. "Všetkých deväť spoločností až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia zatiaľ nemusí plniť povinnosť stanovenú rozhodnutím TÚ SR," uviedol Vavro. Ako dodal, o odvolaní spomínaných firiem bude teraz rozhodovať predseda úradu Ladislav Mikuš.

Rozhodnutie TÚ SR stanoviť maximálnu výšku prepojovacieho poplatku v pevnej sieti by mohlo teoreticky priniesť zníženie cien volaní. Tieto poplatky sa totiž účtujú v závislosti od počtu pretelefonovaných minút pri volaní zákazníka z pevnej alebo mobilnej siete jedného operátora do pevnej siete druhého operátora. Podľa Vavra sú prepojovacie poplatky jedným z nákladov, ktoré operátorom vznikajú, keď ich zákazník volá do pevnej siete iného operátora. V akej miere sa však regulácia prepojovacích poplatkov prejaví v koncových cenách pre zákazníkov, závisí od rozhodnutia samotných spoločností.

Služba ukončovania volania v pevnej sieti spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.