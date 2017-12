Vtáky odkladajú zimné sťahovanie

Husi či kačky nemusia odlietať na juh tak skoro ako pred tridsiatimi rokmi. Vďaka vyšším teplotám majú dosť jedla.

23. nov 2011 o 16:37 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Klimatické zmeny ovplyvňujú aj sťahovanie vodných vtákov. Niektoré druhy odlietajú o mesiac neskôr ako pred tridsiatimi rokmi, mnohé do svojich zimných útočísk nepriletia vôbec. Nepotrebujú to.

Zistili to fínski vedci, ktorí porovnávali údaje zo „sčítania vtákov“. To vykonávajú dobrovoľníci denne už od roku 1979. Zisťujú tak, aké druhy a kedy odlietajú z Fínska do teplejších krajín.

Šesť z pätnástich sledovaných druhov odlieta výrazne neskôr ako v minulosti. Sú medzi nimi i husi a kačky. Šéf výskumu Aleksi Lehikoinen pre BBC povedal, že výskum ukázal, ako rýchlo sa vodné vtáky prispôsobujú zmenám prostredia.

„Aj iné štúdie už ukázali, že voda sa otepľuje ešte rýchlejšie ako vzduch. Znamená to, že pre vtáky je potrava dostupná dlhšie,“ povedal.

Jeho výskum nepriamo potvrdzuje aj britský biológ Goeff Hilton. Práve na juh Británie totiž prilietavajú vtáky zo Sibíri a Škandinávie, no v posledných rokoch je ich čoraz menej.

„Pred 30 rokmi sme tu cez zimu mali asi šesťtisíc vtákov, teraz ich je tak päťsto,“ opísal situáciu v meste Slimbridge. „Naše chápanie ročných období sa nám mení pred očami. Príroda sa od nás vzďaľuje,“ dodal Hilton.