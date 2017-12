Lord of the Rings: War in the North - severný vietor Stredozeme je krutý

Mohli by sme pokojne chytiť palicu, otrieskať ju o chrbát War in the North, samozrejme sa škodoradostne uškrnúť, vrieskať o znásilnení legendy, bezduchomom hernom koncepte a hrať sa na hrdinov, že sme dokopali čosi so známym menom. Nespravíme to.

23. nov 2011 o 15:35 Ján Kordoš

Mohli by sme pokojne chytiť palicu, otrieskať ju o chrbát War in the North, samozrejme sa škodoradostne uškrnúť, vrieskať o znásilnení legendy, bezduchomom hernom koncepte a hrať sa na hrdinov, že sme dokopali čosi so známym menom. Aj tak sa dá, no nespravíme to. Nebudeme ukazovať prstom na niektoré recenzie. Jednak je to neslušné a druhak si čitateľ sám dokáže vybrať, kedy niekto ťahá čosi z päty a kedy vám povie, ak chcete hrať akčné RPG z prostredia Pána prsteňov, tak tá vojna na severe Stredozeme predsa len má čosi do seba.

Ešte si povieme, že epiku Tolkiena skutočne nečakajte, ide alternatívny príbeh, ktorý sleduje putovanie iného spoločenstva. Trojica hrdinov je tým najväčším klišé, avšak nič iné v podstate ani nechceme vidieť, veď ide o Pána prsteňov. Na výber dostaneme trpaslíka (sekera, kladivo, kuša, hľadanie pokladov), elfskú kúzelníčku (mágia) a hraničiara, len na rozdiel Aragorna je tento chlapík krásny blonďák, ktorý vie mávať mečom, strieľať z luku a hľadať bonusové predmety. A naháňate čosi vyzerajúce ako smrť, spolčené s Temným pánom a... a túto rozprávku jednoducho poznať už musíte. Ďalej to znamená, že si môžete pred nahraním pozície (a kedykoľvek pred vstupom do novej časti hry) zvoliť iného panáka, avšak princíp hrania je totožný.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Strieľate zo strelných zbraní (šokujúce odhalenie, ktoré by sa dostalo i na titulku Nového času), len sa neukrývate za prekážky, kadencia streľby je pomalšia, ale veď ono luk a kuša zas nie sú na gombík. A keď príde nepriateľ k vám, mlátite do neho chladnou zbraňou. Nie bezhlavo, pekne plynule a keď to je potrebné, švacnete ho silným útokom a váš hrdina predvedie mega-sek, za ktorý dostane extra skúsenosti. Ak ich budete mať dostatok, ozve sa cink, rozdelíte pár bodov do štyroch základných vlastností. Sila ovplyvňuje poškodenie kontaktným bojom, obratnosť streľbu, stamina výšku zdravia a vôľa zas manu. Aby to nebolo málo, máme k dispozícii tri stromy schopností pre každú postavu. Poznáte to napríklad z Diabla, po postupe o level vyššie dostanete bod a aktivujete alebo si vylepšíte konkrétnu schopnosť, špeciálny útok, auru, vyššiu damage zbraňou a podobne. Krásne jednoduché, krásne prehľadné.

Ono je totiž Lord of the Rings: War in the North skôr akčnou hrou s RPG prvkami. Výsledkom je tunel, ktorým musíte prejsť pri rozprávaní príbehu alternatívneho spoločenstva. Zavítate na miesta, ktoré ste v Stredozemi ešte nevideli, no tu a tam sa vaše cesty spoja s dôverne známymi postavami. Isteže, hrdinov nenadabovali ich filmoví protagonisti, to však bude vadiť skutočne len málokomu, keďže hra sleduje úplne iné putovanie. To je plné klišé, rozhovory sa utápajú v pátose, avšak presne takéto rozprávanie máme na Pánovi prsteňov radi. Že je tak roztomilo hrdinské, že je tak správne, chytľavé a romantické. Nečakajte od toho žiadny duchovný zážitok, pri ktorom dumajúc nad vykonaným činom budete filozofovať o existencii bytia s desiatkami ďalších NPC. Máme trojicu hrdinov, tí sa občas zastavia v mestečku, resp. na mieste, kde je kováč a predavač, pokecajú, prehrabú sa inventárom, predajú zbytočné predmety, opravia poškodené a hybaj ho do ďalšej krajinky. Tunelovitej, s jedinou možnou cestou, lemovanou leda tak tajnými chodbami či odbočkami s truhlou na konci.

A vadí to niekomu? Respektíve musí niekomu vadiť, že je to akcia, ktorou sa musíte jednoducho premlátiť? Nie. Teda ak ste nečakali ťahovú stratégiu zameranú na predaj sortimentu miestnych záhradkárskych potrieb. Ako sme už spomínali, prezieravo, využívajúc všetky pohyby i blok. Nepriateľa nezdoláte headshotom, musíte mu dať pekne zdravie na nulu, čo pri obrovských trollov chvíľu trvá. Postaviť sa a sekať nie je vhodné riešenie, no na to prídete istotne aj sami. Keďže putujete traja, ak postave klesnú životy na nulu, len omdlie, môže ju niekto z druhov oživiť. V prípade, že padnú všetci, hra automaticky končí, vraciate sa k poslednému checkpointu. Všetko to je jasné ako facka, prirovnať by som to mohli k Hunted: The Demon’s Forge, len tu je predsa len trochu viac toho RPG, loot z nepriateľov je pestrý, vyberáte si vhodné zbrane a podobne. Akčné pasáže sú zábavné, brutalita nedosahuje Dragon Age 2, občas sa však nejaká tá amputovaná končatina na obrazovke vyskytne. Vtedy sa pochválite za dobre odvedenú prácu a keď máte dobrého partnera, pohlaví vás po hlave s dodatkom, že ste hrdina, akého Stredozem dávno potrebovala.

Na Lord of the Rings: War in the North nás fascinuje napriek priemernej kvalite grafického spracovania samotné prostredie. Možno je to len tým názvom hry, avšak všetko naokolo nám prišlo lákavé a príjemne pôsobivé. Nie je to vizuálna nádhera, často kráčate až zbytočne pustým prostredím, no práve to, že dostávame predhadzované jedno klišé za druhým aj po stránke architektúry úrovní, je práve tým výrazným kladom. Je to pekná hra, no láka vnútornou krásou. Zamrzí zasekávanie sa o všetko možné, niekedy až zúfalo obmedzujúce neviditeľné steny, auto aim na nepriateľa mohol byť automatický a niekedy je hra proste zbytočne frustrujúco zdĺhavá. Po súboji s trollom sa zapotíte, konečne ho zdoláte a potom vám hra hodí ešte dvoch ďalších. Naraz. A ďalších dvoch. Predierate sa pomaly dopredu, dovtedy vysoké tempo začne strácať rýchlosť, hrateľnosti nepridáva ani samotný žáner, ktorý sa začne prejavovať monotónnosťou. Iba rúbete a sekáte, poprípade sekáte a rúbete. Pokým to odsýpa, je všetko dobre, sú to jatky (bez krvi) a je to Pán prsteňov, takže paráda. Opakovanie je síce matkou múdrosti, no hrám neprospieva, ak je mnoho miest v hre len vatou, ktorou sa musíte premlátiť.

Vizuálna stránka teda príliš neohromí, no postačuje a podobne sú na tom aj zvukové efekty spoločne s dabingom. Vnímate ich ako súčasť hry, ktorý nijakým spôsobom nevyčnieva, no ani netrhá uši. Na hudbe sa mohlo zapracovať viac, tých niekoľko motívov nedokáže adekvátne strhnúť a navodiť pôsobivú atmosféru boja o záchranu Stredozeme. Umelá inteligencia nepriateľov je na úrovni “vidím, idem ti po krku”, žiaľ viac vás budú hnevať vaši kolegovia. Hlúposť protivníkov skutočne nevadí, pretože ich sila je nemalá, vždy sú v prevahe a dokážu zaútočiť viacerí na jednu obeť. To, že kamaráti sa vám bezhlavo vrhajú na pomoc pri nulovom zdraví a často preto sami zahynú, už horšie jednoducho je a núti vás to kráčať od nich čo najďalej, teda aj od nepriateľov, aby nedostali poriadnu otcovskú od tých silných. Oni sa naopak za vami plazia ako slepé kura za zrnom, takže to vyzerá nielen komicky, ale aj smutne. A potom ste vulgárni, čo tí kreténi zas robia.

Doba hrania je dostatočná - pokojne si zarezervujte víkend, tak 12 hodín vám toto dobrodružstvo zaberie, pričom nezabúdajte na to, že tu máme postavy tri, sú od seba odlišné a War in the North podporuje i kooperatívny multiplayer. Lord of the Rings: War in the North v žiadnom prípade nepredstavuje vrchol originality, úžasnú dávku epického dobrodružstva v otvorenom svete a prepracovanými RPG prvkami. Je to akčná hra vsádzajúca na známy fantasy svet a klišé s tým spojené. Nič viac. A nech to je ako chce, my sme sa bavili a príjemne si pri War in the North oddýchli. Poctivá akčná práca, ktorá nám pripomenula, že by sme si putovanie s prsteňom mohli na dlhé zimné večery znovu pripomenúť v knižnej podobe.