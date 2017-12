Všetko budete mať pred očami

Údaje, videá aj internetová pošta. To všetko možno zvládnu budúce kontaktné šošovky.

22. nov 2011 o 16:23 Tomáš Prokopčák

Budú kontaktné šošovky fungovať ako obrazovky?(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – University of Washington)

WASHINGTON, BRATISLAVA. Situácia bežne známa z počítačových hier. Váš hrdina dorazí do neznámeho prostredia, no zrazu mu pred očami začnú vyskakovať všetky potrebné informácie.

Objaviť sa môžu údaje o mieste, jeho zmenšená mapa, prípadne podľa druhu hry aj počet protivníkov. Ale aj dáta o nálade partnera, kontext k práve započutým klebetám či e-mailové upozornenia.

Takáto budúcnosť však nemusí byť príliš vzdialená. Vedci sa pokúšajú vyvinúť kontaktné šošovky, ktoré by raz mohli slúžiť podobne ako vo vedeckej fantastike. Rovno pred očami by ste mali krátke správy, internetovú encyklopédiu či dej novej generácie filmov, alebo hier.

Prvý krok

Snaha vytvoriť bionické nástroje do oka nie je nová. Vo Švajčiarsku sa podarilo vyvinúť kontaktné šošovky, ktoré monitorujú zdravotný stav u ľudí s rizikom zeleného zákalu.

Fakty Bionické šošovky Tvorí ich LED dióda zo zafíru, drobná kruhová anténa a miniatúrny integrovaný obvod. Využíva rádiový prenos. Ovládať sa zatiaľ dá iba jediný pixel. Vzhľadom na materiál ich možno nosiť len minúty.

Teraz však vedci prišli s technológiou, ktorá by raz mohla umožniť premietanie informácií priamo v kontaktnej šošovke.

Zatiaľ sa však takto podarilo ovládať iba jediný pixel, pričom zariadenie úspešne otestovali na laboratórnych králikoch.

„Ak dokážeme vytvoriť veľmi drobné zariadenia a ak ich dokážeme vložiť do rôznych materiálov, čo by som tak mohol urobiť so šošovkami, na ktoré zízam každé ráno?“ pýta sa podľa Discovery News Babak Amir Parviz z Washingtonskej univerzity.

Spolu s medzinárodným tímom inžinierov vytvorili kontaktnú šošovku, do ktorej vložili malú LED diódu.

Okolo nej potom umiestnili drobnú anténu a spojili ju so svetelnou súčiastkou. Tá sa rozsvietila, ak takýto príkaz zachytila zo svojho okolia. Vedci dokázali jeden pixel na šošovke na diaľku ovládať.

Nové šošovky

Jediný maličký pixel nevyzerá na prvý pohľad veľa. Navyše zariadenie v oku zatiaľ dokáže fungovať len veľmi blízko batérie a v oku môže byť vďaka nepriedušným materiálom len niekoľko minút. Odborníci však už hovoria o pokračovaní svojich experimentov.

Chcú zvýšiť rozlíšenie zariadení, zlepšiť anténu a celú šošovku vytvoriť z materiálu vhodnejšieho pre oko.

„Jedného dňa možno budeme mať plnohodnotný prúd informácií priamo v kontaktných šošovkách,“ hovorí Parviz. „Ak ich dokážeme urobiť takými komfortnými, ako sú normálne kontaktné šošovky, jednoducho nebudete cítiť, že ich vôbec nosíte.“