Stronghold 3 - chátrajúca pevnosť

Strategický žáner panujúci tvrdou rukou PC platforme začal pomaly ustupovať do pozadia a postupne prenecháva priestor akčnejším hrám. Mohli by sme oponovať tým, že miesto kvantity dostaneme aspoň kvalitu, no nevyzerá to tak.

22. nov 2011 o 8:10 Ján Kordoš

Séria Stronghold priniesla zaujímavú hrateľnosť: skombinovala budovaciu časť s bojovou, a to všetko v stredovekých reáliách. Postaviť si svoju vlastnú pevnosť, navrhnúť, kde budú hradby a obraňovať tento kolos - to bolo čosi nevídané a v prípade prvého dielu (a aj prídavku Crusaders) zábavné. No viete ako to chodí. S jedlom rastie chuť, tak nám vývojári z anglického Firefly Studios chceli priniesť viac, prezliecť hru do kúzelného 3D a všetko to vyšperkovať. Márne.

Stronghold 3 mal na všetky tie krásne ozdoby rezignovať a priniesť nám presne to, čo nás zaujalo pred rokmi. Za prvé, doba predsa len pokročila a pri všetkej úcte ku game dizajnérovi, nech sa vráti k Hľadaniu mín, tam sú herné princípy pevne dané a nemusia sa meniť. Za druhé, tá hra proste robí neplechu a záplaty sa sťahuje v pravidelných intervaloch, tá posledná (1.4.24706 dokonca konečne pridáva voľbu obtiažnosti). A za tretie: ono je to proste príšerná nuda alebo šialená frustrácia. Herné mechanizmy sú neuveriteľne archaické, vôbec nie pružné a väčšinu času trávite monotónnym naklikávaním vopred daných postupov robotickým spôsobom. Stále a zas a znovu. Máme pred sebou stratégiu, ktorá nám dovoľuje vybudovať si vlastnú osadu v stredovekom štýle, bojovať i starať sa o ekonomické problémy. Taký guláš medzi The Settlers a Age of Empires 2. No povedzte, nie je to lákavá ponuka?

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Základom je mať dostatok nerastných surovín na výstavbu budov či výrobu dôležitých predmetov (drevo, kameň, železo, smola...), no ľudia nepracujú len tak za nič a chcú mať plné žalúdky (jablkové sady, tvorba syru, mäsiarstvo alebo vysadíte obilie, ktoré mlyn pomelie na múku a pekár premení na chlieb), platia vám nejakú tú daň, môžete ich motivovať k tomu, aby z vášho panstva neodchádzali pivom či iným druhom zábavy, zlepšovať im náladu a svoju vlastnú prestíž zlepšujete napríklad stavbou sôch a podobe. Všetky činnosti sú poprejané, avšak zbytočne striktným spôsobom, pričom vzorčeky, kedy, čo a ako funguje, sú nezmyselne umelé. Ešte horšie však je, že úlohy jednotlivých misií v príbehovej kampani (na výber je bojová a ekonomická, veľký rozdiel medzi nimi však nie je) sú tak hlúpe, až vás vzťahy medzi zabezpečením jedla a spokojnosti obyvateľov svojou primitívnosťou otrávia. Navyše ste často zbytočne bití krutým časovým limitom (maj v sklade 300 jabĺk a pod.), obmedzovaní miestom (misia na jednej tretine celej mapy, v ktorej MUSÍTE mať sto pracujúcich obyvateľov - čo nebudete potrebovať nikdy inokedy, takže celá plocha je posiata domami a výrobňami sviečok, ktoré navyše z vrtochu dizajnéra nemôžete predávať, takže ich vyrábate len tak, aby boli ľudia zamestnaní, avšak prečo to všetko robiť, netušíte) alebo nepriateľmi, ktorí vás zbytočne otravujú a zo začiatku sa nedokážete takmer vôbec efektívne brániť. Alebo všetko dohromady.

Frustrujúce okamihy sa dejú neustále. V jednej úvodnej misii nás otravovali vlci... snaha zabarikádovať sa, ničiť ich postupne, nahnať ich na jedno miesto nefungovala, prípadne efektívnosť bola nulová. Riešenie? Začne misia, všetko, čo udrží v rukách zbraň pekne označíte, pošlete na brlohy, kde sa vĺčikovia kotia, rozbijete to tam (zdĺhavé bac-bac-bac), ešte tak raz padnú vlci z neba (to naozaj, asi dizajnér nečakal, že sa v momente, kedy počet vlkov na mape poklesne pod určitý počet, budete pozerať práve na toto miesto mapy), tak dáte po ňufáku aj tým a už len pestujete a ťažíte. Nuda. Umelá inteligencia vojakov je... vlastne je otázne, či vôbec pobrali aspoň štipku rozumu, pretože jediné, čo dokážu, je pochodovanie k pevnosti súpera bez akéhokoľvek záujmu o okolie. Čo teda na nepriateľov funguje? Ukryjete si svoju skupinku dementov mimo trasu nepriateľského maršu, zozadu zasiahnete jedného panáka, ten sa odpojí od skupiny a nenechá si od vás dávať po ústach. V presile ho zmasakrujete a takto pokračujete až pokým nepadne i ten posledný panák. Niekedy sa stane, že sa uvedomia, avšak to ide skôr o výnimku ako pravidlo. Sami od seba vaši vojaci samozrejme nič nespravia, path finding nulový.

Čo nám tu teda v konečnom dôsledku ostalo? Ak musíte robiť niečo na čas, rýchlo naklikáte všetky dôležité budovy a už len čakáte, snažíte sa do ničoho nezasahovať, neexperimentovať, pretože limity sú kruté a zbytočne obmedzujúce. Staranie sa o vlastné panstvo nie je v tomto prípade žiadna zábava. Akonáhle prídete na funkčný vzorec výroby, nič vás nezastaví a už len klikáte a čakáte. Desiatky minút. Pozeráte na človiečika ako si pekne pomaly vykračuje so stohom obilia do skladu. Potom príde druhý ujo - do skladu - a vezme obilie k mlynárov. Ten ho pekne pomelie a vrecia s múkou vezme znovu do skladu. Tú istú trasu absolvuje ujo pekár, ktorý boňavé bochníky odvezie do skladu s jedlom. Všetko by bolo v poriadku, keby bolo možné postaviť viac ako jeden sklad pre suroviny a jeden pre jedlo. Lenže nie, takto je zrejme väčšia zábava a keďže sa snažíte mať sklad pre suroviny čo najbližšie k zdrojom surovín (šokujúce), sklady jedla blízko farmám (ešte viac šokujúce, ale zatvorte si prekvapením otvorené ústa), je práve zbytočne pomalá preprava surovín faktorom, ktorý vás prinúti dlhé minúty pozerať na pomaly sa plniaci ukazovateľ splnenia misie.

Uspokojovanie potrieb obyvateľov vedie cez žalúdok, ovplyvňuje ich výška prídelu jedla, piva, výška daní, duchovnej obrody (kresťanstvo zvyšuje dobrú náladu...) a hýbete teda posuvnými ukazovateľmi sem a tam, aby vám panáci z kráľovstva neodchádzali. Migrácia nežiadaným smerom totiž ovplyvní chod vášho panstva: nebude mať kto pracovať, môžu vám vypadnúť dôležité komodity a... a už keď to znie príliš zložito, tak prezradíme, že to tak vôbec nie je: proste znížite na čas dane alebo hodíte ľuďom viac jedla... zaplátať medzeru je tak primitívne, až to zabolí. Aj preto sa nudíte takmer okamžite, neexistuje nič, čo by vás udržalo pri hraní a sledovaní diania na obrazovke. Boje sú nezaujímavé, ovládanie neuveriteľne toporné, ovládací panel na dnešnú dobu a z pohľadu funkčnosti zbytočne mohutný. Chýbajú mnohé dôležité ukazovatele priamo na očiach. Koľko máte dreva alebo kamenia? Neviete? Kliknite na sklad, ale hlavne, že vidíte počet nezamestnaných ľudí. Ich počet je navyše taktiež obmedzený, nemôžete ich mať viac než dva tucty. Prečo, hoci ich živíte? No lebo. Alebo chcete vedieť, koľko vám ktorá socha pridá prestíže? Tak ju postavte, žiadne informácie o nej pred kúpou nemáte, a to platí o všetkých budovách. Jednoducho netušíte, koľko jabĺk sa nazbiera v sade za jeden herný deň a podobne, hoci hra striktne vyžaduje presný počet pre dokončenie. Vrchol prehľadnosti? Nepriateľ označený modrým štvorcom je na mape s tmavým podkladom takmer neviditeľný, takže sa divíte, kam pre božie zmilovanie všetci odišli - vaši panáci na súpera nereagujú, nezabúdajte - a potom zistíte, že jeden hlúpy bandita vám spôsobil totálny kolaps a prinútil k reštartu. Ono napríklad ak aj máte studňu, nový sedliak v osade nebeží (mimochodom, tu sa všetci šuchcú, až im máte chuť dolámať hnáty) prioritne k nej, ale sa zamestná kdekoľvek, takže všetko musíte riešiť manuálnym vypínaním aktívnych budov, kým niekto ochotný sa zamestnať nepracuje (ehm) v studni, ktorou uhasíte budovu zapálenú (tým jedným) banditom, no ona už vyhorela a chytili sa ďalšie dve... škoda ďalších slov.

Technické spracovanie brázdi vody priemernosti. Celkovo je grafika zastaralá a nepomôže jej ani využitie Havoku na fyziku objektov. Minimum detailov a slabé textúry, absencia rôznych efektov (až na tiene) a toporné animácie pohybov postáv - to všetko je tesne nad bodom mrazu a nefunguje ani roztomilé sledovanie ako z The Settlers, pretože tu sa na to pozerať nedá. Kamera je chvalabohu voľná, no nelogicky je zoom spojený s naklonením kamery, takže uhol pohľadu nevolíte sami, ale je aplikovaná automaticky. V podstate tak prechádzate z top-downu do 3D izometrie. Zvuky sa monotónne opakujú, príliš neoslovia a tých niekoľko hudobných motívov so stredovekým feelingom vám začne liezť veľmi skoro na nervy.

Stronghold 3 je jagavým príkladom toho, ako niektoré herné prvky proste zaspali dobu a oprášiť ich dnes, prezentovať ako chytľavú zábavu, je pri topornosti celého konceptu výsmechom. Teda pri cene hry, za ktorú sa predáva. Žiaľ. Na Stronghold 3 sme sa tešili, budovacie stratégie majú svoje čaro, milujeme mašinky v Railroad Tycoon 2, zábavné parky v RollerCoaster Tycoon (1 alebo 2) a baví nás aj viac na boje orientovaný Castle Strike či hrajkanie sa v spomínaných The Settlers (najlepšie druhý alebo tretí diel). Budovanie hradu v Stronghold 3 je nudné. Až tak, že niektoré misie sa proste časom dohrajú samé a je lepšie do nich nezasahovať. A keďže nemáte ani radosť zo sledovania jednotlivých činností na mape (ktoré sú mimochodom pospájané tak sofistikovane, že im porozumie aj 6-ročné decko), je výsledok absolútnym fiaskom a fackou hrateľnosti. Na stredovekú atmosféru zabudnite taktiež. Jedinou alternatívou je voľné budovanie, kedy skúsite všetko postaviť a vtedy zistíte, že to celé je jeden veľký omyl. Nudný a zbytočne rozťahaný.