Veľkú planétu mohol odstreliť Jupiter

Slnečnú sústavu mohla opustiť piata obrovská planéta. Jupiter ju poslal medzi hviezdy.

21. nov 2011 o 20:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Najskôr sme sa učili o deviatich planétach. Potom sme zistili, že v skutočnosti by ich malo byť iba osem, pretože objektov podobných Plutu sa v ďalekých končinách nášho planetárneho systému nachádza hneď niekoľko.

No možno sa budeme učiť, že tých planét bolo predsa len viac. Počítačové simulácie naznačujú, že v ranom veku pred miliardami rokov mala naša slnečná sústava viac obrovských planét než len štyri, ktoré dnes poznáme.

Veľká planéta či planéty však medzičasom niekam zmizli. Zrejme za to môže Jupiter.

Planéta, ktorá zmizla

Zem má dnes podmienky vhodné pre život. Umožňuje ich aj správna vzdialenosť od Slnka. Ak však platí, že v slnečnej sústave vždy boli iba štyri obri, naša planéta by mala krúžiť po úplne inej dráhe. Ak by vôbec existovala.

Pred štyrmi miliardami rokov sa totiž planéty ešte pevne neusadili na svojich dráhach a presúvali sa naprieč sústavou.

Jedna veľká ako Mars narazila do Zeme a vznikol Mesiac. No okrem tohto zničeného telesa sa zrejme stalo aj čosi ďalšie. Náš systém mohol mať najmenej jednu ďalšiu veľkú planétu, ktorá časom zmizla. Podobala sa na dnešný Neptún či Urán.

Pred miliardami rokov

Vedcov už dlho zaujíma, ako vznikla naša sústava. Ak však do svojich modelov zarátali známe telesá, simulácia im ukazovala, že Zem, ako ju dnes poznáme, by nemala jestvovať.

Podľa magazínu Scientific American dokonca pravdepodobnosť, že by sa naša planéta nachádzala na dnešnej obežnej dráhe, bola len dva a pol percenta. Navyše by v celom systéme nezostali štyri joviálne ­ Jupiteru podobné planéty.

Planetárny vedec David Nesvorny so svojím tímom sa preto pokúsil zistiť, čo by sa stalo, ak by v ranej slnečnej sústave zhruba 600 miliónov rokov po jej sformovaní jestvovala ďalšia veľká planéta.

Zrazu začalo všetko fungovať a simulácie sa skončili s výsledkom, ktorý nás dnes obklopuje.

Poslal ju preč

„Možnosť, že slnečná sústava mala pôvodne viac než štyroch plynných obrov a jednu planétu odstrelila preč, je predstaviteľná aj vďaka objavu množstva poletujúcich exoplanét v medzihviezdnom priestore,“ povedal Nesvorny pre Universe Today.

Vedci odhadujú, že v divokej mladosti sa piata či dokonca piata a šiesta veľká planéta gravitačne stretli s Jupiterom, ktorý ich poslal preč zo sústavy.

Teraz by mohli takéto telesá blúdiť niekde medzi hviezdami. „Toto je však iba začiatok,“ hovorí Nesvorny pre Space.com. „Ešte vyžaduje veľa práce potvrdiť, že piata planéta tu naozaj bola.“