Keď sa vaše dieťa pridá k temnej strane. Päť najlepších videí týždňa

Neuveriteľná gymnastika, budúci temný vládca aj konečne plnohodnotná agentúra na používanie mačiek na YouTube. Pozrite si najlepšie videá zo sociálnych sietí.

19. nov 2011 o 9:28 Tomáš Prokopčák

Kaskadér, kaskadér

Vo filmoch to vyzerá celkom jednoducho. Ktosi vyskočí z horiaceho auta, naháňa sa po žeriavoch, preskočí zo strechy na strechu a ešte sa pri tom stihne aj usmievať. Lenže v skutočnosti je to trochu... Vlastne nie, pre niektorých to je aj v skutočnosti presne takto jednoduché.

video //www.sme.sk/vp/22679/

Pošta pre teba

Kto ten nápad ešte nepoužil? Padajúce veci, ktoré zhadzujú iné veci – to je staré snáď ako internetové videá. Ale napriek tomu dokážu byť podobné reklamy stále celkom milé.

video //www.sme.sk/vp/22681/

Temná strana

Opakujeme to skoro každý týždeň: fandíme temnej strane sily. Ale jedna vec je platonicky fandiť a druhá, ak sa vaše vlastné dieťa rozhodne, že jeho vzorom bude Darth Vader.

video //www.sme.sk/vp/22680/

Mačacia agentúra

Svet je plný mačiek. Presnejšie, internetový svet je plný mačiek (a naivných tínedžeriek, opitých Rusov a hlúpych Američanov – keď už sme pri tých stereotypoch). Mačky pritom vraj dokážu predať čokoľvek.

video //www.sme.sk/vp/22682/

24 hodín

Len sa pozerajte. Jeden deň, v jednom meste, v jednom zábere. Nič zložité, a pritom takáto reklama na krajinu môže byť rádovo zaujímavejšia ako patetický príbeh o rozprávkovej krajine nekrajine kdesi v srdci Európy.

Video na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Frhqhdlw6HQ