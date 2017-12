Obedná pauza: Commando 3

Je piatok, všetkého už máte plné zuby a tešíte sa na víkend. Ak sa chcete trošičku odreagovať, vyskúšajte si zahrať ďalšiu akčnú hru Commando 3.

18. nov 2011 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Je piatok, všetkého už máte plné zuby a tešíte sa na víkend. Ak sa chcete trošičku odreagovať, vyskúšajte si zahrať ďalšiu akčnú hru Commando 3. Zvoľte si hráča, muža alebo ženu, vyskočte z dodávky a hor sa do akcie. Commando 3 sa odohráva odohráva v Stalingrade, kde sa nepriatelia snažia infiltrovať do Egypta, Normandie a Berlína. Zbierajte zbrane, náboje, energiu a ďalšie predmety, vďaka ktorým sa vaše bojovné schopnosti výrazne zvýšia. Poďme do toho!

Ovládanie:

Q - predchádzajúca zbraň

W - skok

E - nasledujúca zbraň

A - pohyb vľavo

S - dole

D - pohyb vpravo

Myš - streľba

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu info@tahaj.sk a už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.