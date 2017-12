Veľká elektráreň na orbite je možná

Skúmame technológie, vďaka ktorým by ľudstvo mohlo za desaťročie alebo dve postaviť veľkú slnečnú elektráreň na obežnej dráhe Zeme, tvrdia vedci v štúdii.

17. nov 2011 o 16:04 Tomáš Vasilko

BRATISLAVA. Mohlo by to byť riešenie otázok energetickej budúcnosti našej planéty. Veľká slnečná elektráreň na orbite Zeme by mohla premieňať slnečné lúče na energiu bez rušivých vplyvov, vo dne, v noci, 24 hodín denne.

O desať alebo dvadsať rokov by takáto predstava mohla byť realitou.



Tvrdí to aspoň štúdia medzinárodného tímu vedcov, o ktorej informovala agentúra Reuters. Na základe technológií, ktoré sú momentálne v laboratóriách, je to „technicky možné“, píše agentúra.



Vedci navrhujú, aby na obežnú dráhu Zeme nad rovníkom postavili niekoľko kilometrov veľké satelity, ktoré by premieňali slnečné žiarenie na elektrickú energiu.



Pomocou „veľkých mikrovlných vysielacích antén alebo laseru“ by sa energia mohla bezdrôtovo poslať na Zem. Ako vedci dodávajú, na rozdiel od iných druhov elektrární na povrchu planéty by vesmírne slnečné elektrárne nemali žiadny škodlivý vplyv na životné prostredie. Takéto elektrárne by podľa vedcov mohli do 30 rokov napĺňať energetickú potrebu Zeme.

Najväčšou otázkou, čo priznávajú aj vedci, je financovanie takéhoto projektu. Nevedia si predstaviť účasť súkromných investorov, preto vyzývajú štáty.



Cenu si však netrúfli odhadnúť. Podľa Reuters len vybudovanie flotily vesmírnych lodí, ktoré by vyniesli solárne panely na orbitu, by stálo desiatky miliárd dolárov.