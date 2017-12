Need for Speed: The Run vyráža na cestu

16. nov 2011 o 19:20 Ján Kordoš

Need for Speed sa v týchto dňoch dočkala najnovšieho dielu. Akčné preteky s podtitulom The Run nás tentoraz vezme na nesmierne dlhú jazdu zo San Francisca do New Yorku. Rôznorodé prostredie máme teda zaručené, bonusom je zviazanie jednotlivých pretekov príbehom, ktorého sa budeme aktívne zúčastňovať prostredníctvom QTE (alebo stlač tlačidlo, ktoré ti svieti na obrazovke) a chýbať nebudú ani "zábavné" nasakriptované scény priamo na trati. Uvidíme ako to bude fungovať, tie najrýchlejšie tátoše už nepokojne erdžia v garáži, čoskoro vám prezradíme, ako sa nám páčila jazda v nich.