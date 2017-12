Celosvetový predaj smartfónov v treťom kvartáli vzrástol o 42 %

V treťom kvartáli tohto roku vzrástol medziročne predaj mobilných telefónov o 5,6 %, keď sa ich celosvetovo predalo 440 miliónov.

16. nov 2011 o 16:01 SITA

BRATISLAVA 16. novembra (SITA) - Smartfóny tvoria 26 % celkového trhu s mobilnými telefónmi, medziročne stúpol ich predaj o 42 % na 115 miliónov. Dodávky do distribúcie dosiahli až 460 mil, rozdiel 20 mil. zariadení predstavuje tradičné predzásobenie operátorov a obchodníkov na vianočnú sezónu. Bezkonkurenčne najpredávanejšími boli smartfóny s operačným systémom Android. Agentúru SITA o tom informovala Klára Zavadilová z analytickej spoločnosti Gartner.

Analytici zaznamenali aj rastúci dopyt po lacných telefónoch na rozvíjajúcich sa trhoch, ako aj po telefónoch s podporou dvoch SIM kariet. Najvyšší dopyt po smartfónoch bol na trhoch Číny a Ruska, dopyt na trhoch západnej Európy a USA stagnoval. Spôsobili to spotrebitelia, ktorí vyčkávali na začiatok predaja niektorých high-endových smartfónov. Ostatní spotrebitelia čakali na nový iPhone a zľavy na jeho staršie verzie; čo ovplyvnilo hlavne predaj na amerických trhoch.

Napriek poklesu objemu dodávok i celkového trhového podielu si prvé miesto na trhu naďalej udržiava fínsky výrobca Nokia, jeho podiel na trhu predstavuje 23,9 %. Spoločnosť zaznamenala úspech s predajom telefónov bez operačného systému a dual-SIM mobilov na rozvíjajúcich sa trhoch. V štvrtom kvartáli by už firma mohla začať ťažiť zo silného marketingu pri uvádzaní nových telefónov na trh, a to predovšetkým línie Lumia. K očakávanému obratu v predaji by však nemalo prísť skôr, než v druhom polroku 2012.

Druhým najväčším predajcom v treťom kvartáli bol juhokórejský Samsung, ktorý si s takmer 78 mil. predaných mobilných telefónov udržal 17,8-percentný trhový podiel. Tretie miesto v počte predaných mobilov obsadila spoločnosť LG s 21 miliónmi. Medziročne sa jej predaj znížil o 8 % a trhový podiel klesol o 1,8 percentuálneho bodu na 4,8 %.

Spoločnosť Apple sa so 17 mil. predaných iPhonov drží na štvrtom mieste. Apple zaznamenal oproti minulému roku rast predaja o 22 %. Analytická spoločnosť Gartner zároveň uvádza, že pre Apple sa stávajú stále dôležitejšími trhy Brazílie, Mexika, Ruska a Číny, ktoré predstavujú odbyt 16 % celkovej produkcie Applu. Predaje v týchto rozvíjajúcich sa regiónoch môžu ešte zosilnieť po zlacnení starších modelov iPhonu.

Spomedzi operačných systémov dominuje medzi smartfónmi Android od spoločnosti Google. Android zaznamenal oproti rovnakému obdobiu minulého roka prudký nárast trhového podielu, s podielom 52,5 % a 60,49 mil. predanými kusmi oproti minuloročným 20 mil. zariadení a 25-percentným trhovým podielom. Nasleduje Symbian s podielom 16,9 % a 19,5 mil. predanými kusmi. Operačný systém fínskej Nokie stráca podiel na trhu, keď sa znížil v porovnaní s vlaňajškom o 19,4 percentuálneho bodu. Na treťom mieste skončil operačný systém iOS spoločnosti Apple s 15-percentným podielom a viac ako 17 mil. predanými kusmi.