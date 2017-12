Uncharted 3: Drake’s Deception - dobrodružná cesta za pokladom

Séria Uncharted je v hernom svete stále ešte pomerne mladá, avšak už po dvoch dieloch získala bez akéhokoľvek piskotu zo strany hráčov i prívlastok kultová.

16. nov 2011 o 13:50 Ján Kordoš

Séria Uncharted je v hernom svete stále ešte pomerne mladá, avšak už po dvoch dieloch získala bez akéhokoľvek piskotu zo strany hráčov i prívlastok kultová. Platí totiž otrepaná fráza: ak máte doma - v obývačke či vlastnom hernom brlohu, kde vás priateľka / manželka radšej nevyrušuje a kde zaliezate s depresívnymi myšlienkami o tomto svete, aby ste si ich vyhnali z hlavy - PlayStation 3, automaticky sa počíta s tým, že na poličke máte medzi výstavnými kúskami herných periel tróni na významnom mieste i Uncharted. Prvý diel Drake’s Fortune a taktiež pokračovanie Among Thieves. Vývojárom z Naughty Dog sa podarilo druhým dielom prekonať božskú jednotku. Dokonca až tak, že sme po dohraní (asi tak treťom) začali premýšľať nad tým, či “do tretice všetko dobré” nebude mať trpkú príchuť opakovania zabehaných herných prvkov a konceptov, takže už nebudeme plesať nad takmer dokonalou hrou, ale “len” skvelým dobrodružstvom.

V podstate sa tak nestalo. Ak náhodou budete mať raz za čas pochybnosti o tom, či sa Drake’s Deception podarí udržať neskutočne vysoko nastavenú latku kvality a začnete na piedestál stavať druhý diel, spustí sa pred vami tak adrenalínová jazda, že si nestihnete pridržiavať klobúk Indiana Jonesa na hlave. Zúfalo zbytočný vedikt teda zatiaľ nevyriekneme. Nie, skutočne vám nepovieme, či je trojka lepšia než predchodca, to by bolo totiž nesmierne odvážne tvrdenie podporované čisto subjektívnymi pocitmi, avšak môžeme smelo dodať, že ide o vyrovnané kúsky. Uncharted 3: Drake’s Deception nám zároveň názorne ukazuje, že nie hry sa snažia byť filmové, ale tentoraz sa karta obrátila a dobrodružstvá z plátien kín by sa mohli čosi priučiť od toho virtuálneho v Uncharted.

O čom Uncharted vôbec je, už istotne viete. Ak nie, prečítajte si recenziu prvého dielu, hru si kúpte, zahrajte a dohrajte. Následne investujte peniaze do dielu druhého a postup opakujte. Ak si budete myslieť, že herná nirvána jednoducho nemôže pokračovať, veľmi rýchlo vás vyvedie z omylu práve Drake’s Deception. Bodka, výkričník, srdiečko - tým je povedané absolútne všetko. Základné herné prvky sú totožné a v podstate sa nič významné od počiatku nezmenilo. Nebol k tomu žiadny dôvod. Máme pred sebou akčnú hru, ktorá je nenásilne rozdelená na dve zložky, medzi ktorými sa plynulo presúva sem a tam. Klasická akčná časť, kde sa ukrývate za prekážky, strieľate po nepriateľoch, je prirodzene spojená s bojovou, kedy si to rozdávate s protivníkmi tvárou v tvár. Päsťami, kopancami, hlavičkami. Jednoduchý bojový model (jedno tlačidlo na útok, jedno na vyhnutie sa úderu, jedno akčné tlačidlo) sa podobá na Batman: Arkham City (alebo Arkham Asylum), funguje na výbornú a päste budete používať s radosťou a nie odporom ako v iných hrách. Pribudli stealth pasáže, kedy sa môžete za nepriateľom zakrádať a zlikvidovať ho potichu a jednou ranou. Nemusíte sa trápiť streľbou, no samozrejme treba jednať s rozvahou, načasovať si jednotlivé útoky, sledovať trasy, po ktorých sa pohybujú nepriatelia a čakať na správny moment.

Súboje sú celkom zábavné, raz za čas sa postavíte proti silným nepriateľom a presile. Nevyhnete sa nejednému reštartu, ovládanie pri streľbe nám totiž prišlo mierne topornejšie, avšak Uncharted nie je klasická strieľačka, takže nemôžeme čakať zázraky. Nesmie chýba ukrývanie sa za prekážky, výmena zbraní (niesť môžete naraz len dve), rôzne vlastnosti jednotlivých kúskov a podobne. Len to niekedy trochu škrípe. Omnoho zábavnejšie nám prídu dobrodružné pasáže, kombinujúce Tomb Raidera a Indiana Jonesa. Lozíte po skalách, budovách, stenách - skáčete, rúčkujete, hľadáte cestu k vopred určenému bodu. Hrateľnosť tohto herného prvku je založená na prirodzenom vložení jednotlivých oporných bodov, ktorých sa musíte chytiť, prejsť po nich alebo preskákať, do samotného prostredia, dizajnu lokácií. Nič vám nepríde umelo vložené na dané miesto len preto, aby ste mohli ten výčnelok použiť ako oporný bod k ďalšiemu postupu. Či ide o juhoamerickú exotiku, cintorín lodí s mnohými vrakmi po pirátskych útokoch, zapadnutý kaštieľ vo Francúzsku, exotický hrad v Sýrii alebo... alebo kdekoľvek, všetko budete robiť prirodzene, bez premýšľania a hľadania tej správnej textúry.

V tomto momente sa dajú nájsť dve drobné chybičky krásy: áno, už keď tu máme tretí diel, tak tá kamera mohla byť niekedy o čosi kľudnejšia, no zároveň oceňujeme snahu o jej zmenu. Niekedy totiž vyletí absolútne mimo tradičný pohľad, takže sa pozeráte na danú scénu z úplne iného uhlu. Inokedy sa odzoomuje tak ďaleko, aby ste hlavného hrdinu ledva videli, no zároveň si užívali majestátnosť objektu, ktorý práve zdolávate. A druhý problémik: niekedy bolo náročnejšie sa natočiť správnym smerom, vyskočiť na “prvý schodík”. Všetko však berte ako výhrady len preto, aby vôbec bolo čo kritizovať, pretože napriek týmto malým nezrovnalostiam sme sa neskutočne bavili. Pasáže typu Tomb Raider pôsobia sviežo, uveriteľne, dobrodružne a vizuálne tak príťažlivo, že ich opakovanie nám nikdy nevadilo. Navyše vedie k cieľu jedna jediná cesta, všetko je podmienené tomu, aby vyzerala úchvatne a epicky.

A na záver tu máme priestorové rébusy. Určite to poznáte z filmového Indiana Jonesa, takže budete musieť napríklad stúpať na kamene v podlahe vo vybranom poradí, nasádzať správne ozubené kolesá na koly, nasvietiť danú scénu tak, aby tiene “zahrali” určitý príbeh, aktivovať správne vežičky v jeden moment a podobne. Vašim pomocníkom je denník, kde nájdete náznak riešenia, respektíve pomôcku, ktorá k nemu nenápadne vedie. Tieto hádanky sú navrhnuté nesmierne precízne a rozvážne, takže spočiatku netušíte, čo máte a ako spraviť, no v tápaní vám pomôže ak nie diár, tak po chvíli nápoveda a kamera sa prepne na miesto, kde máte niečo vykonať. Pomáhať vám budú i ostatné postavy, ktoré vás po čase navedú na stopu: napríklad Sully povie, že niečo je napísané na stene, prípadne tento znak na podlahe považuje za dôležitý a možno by neuškodilo, keby ste sa naň postavili. Ak budete stratení, hra vás v tom nenechá a nenápadne pomôže, postrčí. Zaseknúť sa pri riešení teda možné je, avšak tu ide o vašu nepozornosť, prípadne si nedokážete dať dohromady súvislosti. Aby to bolo pre našinca ešte jednoduchšie, môžete si zapnúť české titulky.

Kúzlo Uncharted 3: Drake’s Deception tkvie v spojení tejto mozaiky herných prvkov do fungujúceho celku. Neustále ich strieda, takže vám žiaden z nich nepríde zbytočne preferovaný. Po celý čas tak prechádzate z pokojných momentov do akcie a naopak. Filmovosť si hra získala naskriptovanými situáciami, pri ktorých sa bavíte, zadržiavate dych, užívate si pompéznu akciu. Ak si pamätáte na rôzne momenty z predošlých dielov, nájdete ich i tu, avšak spracované sú mierne odlišne. Nič to neuberá na kráse napredovania. Dočkáte sa tak unikania pred nebezpečenstvom, dostane sa i na naháňačku. Netreba bližšie nič prezrádzať, viac si tak jednotlivé situácie užijete. Žiadnu voľnosť pri riešení síce nemáte, naskriptované situácie sa neodohrajú inak, majú však v sebe obrovskú dávku napätia, takže si náležite užijete i opakovane. Uncharted je totiž titulom, ktorý sa nielen perfektne hrá, ale zároveň sa naň vynikajúco pozerá.

Technické spracovanie je po všetkých stránkach dokonalé. Za vizuálnym orgazmom nijako nezaostáva audio zložka. Nedá sa vytiahnuť nič, s čím by sa dalo nesúhlasiť a kritizovať. Istotne, niektoré tiene majú tak ostré hrany, že sa o ne možno aj porežete, avšak tak idiotskú pripomienku môže mať iba človek sústavne hľadajúci chyby i tam, kde menšie prehrešky v rámci zachovania framerate-u a bohatej scény nikomu nevadia. Dizajn jednotlivých lokácií (pozor spoiler: londýnska krčma, oslnivá Cartagena, podzemná stanica londýnskeho metra, rozborený zámok vo Francúzsku, pevnosť v Sýrii, orientálne mestečko v Jemene, dych vyrážajúca púšť - a zároveň jedna z najlepších úrovní všetkých čias - s opustenou osadou a na záver i Atlantída púšte) je zvládnutý na výbornú. Od samotnej architektúry po detailnosť scény, pričom všetko je to zabalené do vizuálne príťažlivého kabátu. Obrovským plusom sú animácie pohybov, ktorých je nespočet. Dôsledkom toho je reálne vyzerajúci pohyb všetkých postáv pri akejkoľvek činnosti. Výborne to vidieť pri rýchlom behu, kedy sa Nathan Drake, hlavný hrdina, odráža od stien rukami, každá prekážka ho rozhodí.

Zvukovo je hra na úrovni vďaka dabingu. Každá činnosť je adekvátne ozvučená, avšak najlepšie vyznieva prejavovanie sa postáv. Dabing je tak profesionálny, ako len v hre byť môže, no užijete si ho nielen pri dialógoch, ale jednotlivé postavy utrúsia nejednu vetu i tak, medzi rečou. Nechýba nenápadné a skôr milé vtipkovanie. Hudobné motívy s burácajúcim orchestrom v pozadí prirodzene dopĺňajú epické momenty, takže pojem filmová hrateľnosť si aj vďaka jednotlivým skladbám zaslúží práve Uncharted. Niet nad čím ďalej filozofovať, takto sa robí AAA hra.

Samozrejme, povieme si čosi aj o príbehu, hoci ten hrá v podstate druhé husle a môže byť zatlačený do pozadia. Nathan Drake znovu pátra po stratenom poklade, vydáva sa po stopách Francisa Drakea, rozlúskne niekoľko hádaniek, nájde mapu, tajomné mesto, v ceste mu bude stáť mocná Katherine Marlow, zamotá sa nám to s miernym nadprirodzenom, všetko to je hodené do pre našinca exotických miest. Výrazným kladom je, že Nathana sprevádza na ceste jeho mentor Sully, dôjde i na Chloe, objaví sa Elena, poriadne vám zavarí hromotĺk na vašej strane Charlie Cutter. Každá z postáv, ktorá sa nejakým spôsobom prejaví, má svojskú náturu, viete si ju zaškatuľkovať, záporné postavy budete nenávidieť, Nathan sa stane klasickým romantickým hrdinom. Vývojárom sa podarilo vdýchnuť im život, dokážete sa s nimi stotožniť, čo sa ani dnes tak ľahko v hernom svete nevidí.

Zapracovať by sa oplatilo na umelej inteligencii nepriateľov, nie je príliš podstatná, Uncharted nebolo nikdy primárne strieľačkou. Ak úspešne dokončíte príbeh (na normálnu obtiažnosť počítajte minimálne s 8 až 10 hodinami), istotne sa nájde medzi vami nejeden, ktorý sa do neho vrhne znovu, aby našiel všetky poklady (bonusové predmety) ukryté po úrovniach. Lenže to nie je všetko, od minulého dielu je prítomný i multiplayer. Kooperatívny režim (cez internet alebo rozdelenú obrazovku) preverí vašu spoluprácu s kamarátom pri čisto akčných scénach. Klasická podpora viacerých hráčov je prítomná taktiež, s rôznymi úlohami je zameraná na príbeh, takže napríklad sa v jednej z máp snažíte dostať na lietadlo, druhá skupina sa bráni a podobne. Nie je to žiadne Call of Duty, proste si zastrieľate s priateľmi v dobrodružne ladenej atmosfére. Nechýba ani klasický deathmatch, v tímových módoch nájdete buddy systém (máte v skupine i priateľa, s ktorým ak bližšie spolupracujete, ste odmenení viac), ability a podobne. Poznáte to z iných akčných hier, subjektívne však v Uncharted multiplayer príliš nemusíme, no dokáže výrazne predĺžiť hraciu dobu, o tom niet žiadnych pochýb.

Dáme vám skromné resumé. Uncharted 3: Drake’s Deception spája lákavé prostredie, zábavné herné prvky, zaujímavé herné situácie s úžasným technickým spracovaním. Je to dobrodružstvo, ktoré prežijete radi, taký herný blockbuster, na ktorý sa tešíte len a len s tými najvyššími očakávaniami a tá mrška hra vám ich aj splní. Naughty Dog jednoducho vedia. Dokážu sa pohrať so sebemenšou drobnosťou a pretaviť ju do úžasného zážitku. Dobre, nebolo to najskromnejšie zhrnutie, avšak oslavovať sériu Uncharted sa dá kedykoľvek, kdekoľvek a za akýchkoľvek okolností. Jedna desatinka v hodnotení navyše oproti predchodcovi za to, že hra horšia nie je a latka je pritom nastavená sakramentsky vysoko.