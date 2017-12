Call of Duty: Modern Warfare 3 trhá rekordy predajnosti

15. nov 2011 o 14:50 Ján Kordoš

Ani silná konkurencia v podobe Battlefieldu 3 nezabránila minulý týždeň k pokoreniu rekordu v predajnosti. Hru si hneď v prvý deň po vydaní zakúpilo (len) na americkom a anglickom trhu 6,5 milióna hráčov. Vydavateľská spoločnosť Activision zaznamenala rekordný obrat z tohto predaja: 400 miliónov amerických dolárov. A to všetko v prvý deň predaja, pričom do úvahy neboli brané celosvetové predaje, ďalšie zisky hra dosiahne z rôznych DLC a podobne.

Séria Call of Duty je momentálne jednou z najznámejších a najvýnosnejších. Predošlý diel Black Ops mal v prvý deň predaja obrat 360 miliónov dolárov, Modern Warfare 2 niečo cez 300 miliónov dolárov. Podobne úspešné bývajú výhradne značky ako Lord of the Rings alebo Star Wars. Call of Duty už dávno prerástlo hranice herného sveta a holdujú mu i občasní hráči. Triezvy pohľad na hrateľnosť a zábavu Call of Duty: Modern Warfare 3 vám ponúkneme v čo najkratšom čase.

Zdroj: Gamespot