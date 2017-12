Ruská sonda spadne na Zem v januári

Sondu Phobos-Grunt sa stále nedarí zachrániť. Technici majú čas do decembra, spadnúť by mala až v januári.

15. nov 2011 o 13:31 Tomáš Prokopčák

MOSKVA, BRATISLAVA. Veľká ruská ambícia a prelomová misia sa postupne zmenila na veľkú medzinárodnú záchranu.

A titulky o snahe oživiť nespoľahlivú sondu Phobos-Grunt za viac ako 160 miliónov dolárov zrejme čoskoro vystriedajú také, ktoré budú hovoriť o blízkom páde viac ako trinásťtonového satelitu. Na palube má zhruba osem ton toxického, vysoko karcinogénneho paliva.

Do januára

Phobos-Grunt v súčasnosti krúži podľa Roskosmosu vo výške asi dvesto kilometrov a technikom či inžinierom sa so sondou stále nedarí skontaktovať.

Ruská kozmická agentúra však tvrdí, že žiadne veľké problémy nehrozia a že v prípade pádu prakticky celá sonda zhorí v atmosfére. A tiež že technici majú na záchranu sondy nielen pár dní, ale čas až do konca decembra.

„Predpokladáme, že sonda Phobos-Grunt bude lietať až do januára," hovorí pre ruskú štátnu agentúru RIA Novosti šéf Roskosmosu Vladimir Popovkin. „V jej hliníkových nádržiach je asi 7,5 ton paliva. Ale nepochybujeme, že pri návrate vybuchne a sondu zničí."

Niektorí odborníci však odhadujú, že časti paliva alebo sondy by predsa len mohli prelet atmosférou prežiť. Obzvlášť, ak hydrazín medzičasom na obežnej dráhe Zeme zamrzol. Pritom ak palivo naozaj zmrzlo, znemožňuje to naštartovanie motorov a znamená stratu misie k Marsovmu mesiacu Phobos.

Zakliaty Mars

„Samozrejme, bude to sklamanie. No to neznamená, že ukončíme naše vedecké projekty," zdôrazňuje pre agentúru Popovkin. „Mars je navyše planéta, ktorá nemá rada pozemšťanov. Podarilo sa iba 30 percent sovietsko-ruských štartov k Marsu a aj Američania majú len polovičnú úspešnosť."

Spočiatku pritom misia vyzerala nádejne. Phobos-Grunt úspešne odštartoval z kazašského Bajkonuru a nosná raketa vyniesla sondu na obežnú dráhu planéty. Následne sa mali dvakrát zapáliť jej motory, ktoré by sondu nasmerovali k Marsu a jeho mesiacu Phobos.

Táto fáza však zlyhala. Misii sa nepodarilo opustiť orbitu a prestala komunikovať. Stratené tak zrejme sú nielen ruská šanca priviezť vzorky pôdy z Phobosu, ale aj čínsky orbiter či americký experiment LIFE určený na preskúmanie vplyvu kozmickej cesty na mikroorganizmy.