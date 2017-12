Obedná pauza: Let it flow

15. nov 2011 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Let it flow je na prvý pohľad jednoduchá logická hra v ktorej nastavujete potrebuje tak, aby sa vám podarilo doviesť vodu k smädným zvieratkám. Musíte byť rýchly, pretože máte obmedzený čas, ktorý sa nekompromisne skracuje. Po úspešnom poskladaní potrubia klikajte na Pump it! ikonku a nechajte slona poriadne sa zapotiť pumpovaním vody až ku smädným krkom. Nezabudnite zapojiť všetky závity, poskladanie potrubia nie je vôbec jednoduché!

Ovládanie:

Myš.

