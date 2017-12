Poletíme rýchlo ako zvuk

Aká bude budúcnosť leteckej dopravy? Rýchlejšia, lacnejšia a šetrnejšia k prírode, myslí si americká NASA.

14. nov 2011 o 20:00 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Akoby sa stretli predstavy autorov vedeckej fantastiky s trikmi hollywoodskych veľkofilmov. Zelené, superštíhle lietadlo cestujúce s pasažiermi rýchlejšie ako zvuk.

Elegantné krídlo, ktoré bude šetriť palivom dosiaľ len ťažko uskutočniteľným spôsobom. Alebo motor, ktorý svojmu budúcemu stroju umožní letieť takmer šesťkrát rýchlejšie ako najrýchlejšie súčasné civilné lietadlá.

Aj taká môže byť budúcnosť leteckého priemyslu. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) o nej premýšľa už niekoľko rokov. A niektoré projekty testuje.

Lacno a efektívne

Po konci programu raketoplánov NASA hovorila o prehodnotení svojich priorít. Lety na nízku orbitu a zásobovanie Medzinárodnej vesmírnej stanice by radšej videla v rukách súkromníkov.

Tí by mali doplniť Rusov a postarať sa o stanicu na obežnej dráhe našej planéty. Americká NASA chcela ambicióznejší cieľ: prezident Barack Obama hovoril o lete astronautov k asteroidu a napokon predsa spustil vývoj novej vesmírnej lode schopnej ďalekých kozmických ciest.

No vzdialené končiny kozmu boli len jednou z nových priorít v NASA. Ďalšou sa stali technológie, ktoré by umožnili lacnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie cestovanie leteckou dopravou.

„Najväčším rozdielom je, že toto lietadlo nemá chvost,“ hovoril pred rokmi o experimentálnom lietadle X-48B Dan Vicroy z NASA.

Vtedy nápad iba testovali v špeciálnych tuneloch. Pred rokom však prešiel úrad k testom zmenšeného modelu lietadla v skutočných podmienkach a testy pokračovali aj tento rok.

Lietadlo, ktoré pritom viac než klasické dopravné lietadlo pripomína americký neviditeľný bombardér B-2 skombinovaný s raketoplánom, má pri svojich letoch ušetriť až tretinu pohonných látok oproti bežným strojom. Zároveň by malo byť ekologickejšie než dnešné dopravné lietadlá.

Rýchlejšie ako zvuk

Okrem šetrných lietadiel však NASA uvažuje aj o novej generácii nadzvukových strojov. Spolu s leteckými spoločnosťami vytvorili inžinieri niekoľko štúdií, ktoré opisujú lietadlá lietajúce jedenapolkrát rýchlejšie ako zvuk.

Niektoré majú opačne otočené krídla, iné sú superštíhle. A postaviť by ich mali z nových materiálov a tak, aby letieť mohlo viac ako stovka pasažierov.

NASA odhaduje, že do vzduchu by sa táto nová generácia exotických lietadiel mohla dostať už v polovici tridsiatych rokov. V prípade ekologických lietadiel by to mohlo byť ešte o čosi skôr.

Zdroj: The Institution of Mechanical Engineers