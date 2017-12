Vesmírna stanica dostane novú posádku

Ruská vesmírna loď úspešne vyštartovala. Vezie kozmonautov na obežnú dráhu.

14. nov 2011 o 20:00 Tomáš Prokopčák

MOSKVA, BRATISLAVA. Mala by to byť rutina. No keď v pondelok zavčas ráno nášho času vyštartovala z kazašského kozmodrómu Bajkour vesmírna loď Sojuz s trojicou kozmonautov na palube, išlo o viac.

Štart nosnej rakety s kozmickou loďou mal ukázať, že Rusko je stále kľúčovým hráčom v letoch do kozmu. Po strate misie Phobos-Grunt k Marsu a zastavení letov Sojuzov mal navyše krajine vrátiť stratené sebavedomie.

Ohrozená misia

Ruské Sojuzy sú kľúčové pri vesmírnych letoch s ľudskou posádkou. Predstavujú jediný spôsob, ako dostať kozmonautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Američania totiž raketoplány nemajú a súkromné spoločnosti ešte len plánujú testovanie nákladných lodí. Na ľudí príde rad až neskôr.

Pondelkový štart kozmonautov k ISS bol pritom prvým od prerušenia letov po augustovej nehode. Vtedy sa zrútila nákladná loď Progress a ISS prišla takmer o tri tony zásob.

Dôležitejšie však bolo, že ako nosná raketa sa používalo rovnaké zariadenie, ktoré dopravuje do vesmíru aj ľudí.

Objavili sa preto obavy, či aktuálnu posádku na ISS bude mať vôbec kto vystriedať. A či kozmická stanica neostane na istý čas opustená, keďže odchod obyvateľov stanice bol naplánovaný na 21. novembra.

Striedanie posádky

Nová posádka sa však napokon na stanicu dostane. Tvoriť ju bude ruská dvojica Anton Škaplerov a Anatolij Ivanišin a americký astronaut Dan Burbank. Burbank je skúsený astronaut, dvakrát navštívil ISS na palube raketoplánu Atlantis.

„Je trpkosladké vidieť, ako odišli raketoplány do dôchodku,“ povedal americký astronaut počas tlačovej konferencie pred štartom. „No ak chceme ísť na Mesiac, na asteroidy či Mars, potrebujeme novú loď.“

Práve na jej vývoj sa teraz americký Národný úrad pre letectvo a vesmír sústredí.