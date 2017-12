NBA 2K12 - bieli muži sa naučili skákať

Športové hry sú stále napriek často minimálnemu rozdielu medzi jednotlivými ročníkmi žiadaným artiklom na hernom trhu.

14. nov 2011 o 10:30 Ján Kordoš

Nevychádzajú ich tony a postupné selektovanie samotnými hráčmi vylúčilo z kola čo i len mierne nadpriemerných zástupcov. Časy, kedy sme sa dočkali hneď niekoľkých virtuálnych futbalov, sú dávno preč. Hrá sa na kvalitu, ktorá vydrží fanúšikovi daného športu minimálne na tú jednu sezónu. Ak nebudeme rátať “neeurópske” športy, hokej a futbal je obsadený EA (aj keď Konami PES-om ešte stále múti vody, dominantnosť už stratilo), značka 2K Sports ostáva dominantná aspoň v basketbale. NBA 2K12 potvrdzuje, že minuloročné bláznenie sa na palubovkách malo šťavu.

Ťažko vymyslieť niečo skutočne originálne, keďže športové pravidlá ostávajú nezmenené. Môžeme dlho polemizovať o tom, či pomôže virtuálnemu basketbalu stopka toho skutočného v zámorí: je tu možnosť ak nie vidieť, tak aspoň hrať zápasy NBA, avšak trpia tým štatistiky a rôzne update-y. Nech to vezmeme do rúk akokoľvek, nový ročník sa vydaril, stavia na pevných a osvedčených základoch. Klasické módy preskočíme, prím hrá totiž vytvorenie vlastného basketbalistu v kariére a návraty do minulosti. To dôležité sa totiž deje samozrejme na palubovke, ale prezentácia a všetky tie drobnosti okolo robia prakticky z každého zápasu celkom príjemný zážitok s príchuťou typicky americkej šou.

Ponuka vo výbere jednotlivých módov je skutočne nesmierne bohatá a môžete sa prebíjať celou sezónou alebo si len tak strihnúť niekoľko zápasov. Už minule potešila fanúšikov tohto športu ponuka s významnými zápasmi z minulosti. Jordan sa po skutočnej palubovke už nepreháňa, ďalšími sú Scottie Pippen, Magic Johnson a nechýba ani Abdul-Jabbar, nájdete tu hviezdy i zo 70.rokov, pričom najviac do histórie sa pozriete do sezóny 64/65, v ktorej si zahráte za Billa Russella vtedy hviezdiaceho v Bostone Celtics. S výberom basketbalovej legendy sa mení aj samotný pohľad na hru, skutočne starý zápas si vychutnáte v čiernobielom režime, tie skoršie sú upravené formou svetlejšej farebnej palety či absolútne jednoduchou infografikou.

Manažérsky mód berieme ako nutný doplnok športovej hry, no prím hrá vytvorenie si vlastného hráča a jeho zapisovanie do análov NBA. Tentoraz je všetko pomerne rezko urýchlené a pri kvalitnej hre nemusíte čakať desiatky zápasov na možnosť prejaviť sa v najvyššej lige. Zrýchlený postup kariérou vďaka na začiatku prístupnému draftu dáva hre trochu nereálnejší nádych, no na druhú stranu sa vám otvoria dvere medzi najlepších hráčov a zápasy si môžete užívať vo veľkom štýle. Možnosti editovania sú až neuveriteľne pestré a verte, že ovládanie len jediného hráča na palubovke má čosi do seba. Podobne ako v podobných módoch pri konkurenčných športoch sa i tu naučíte čosi navyše, odhalíte kúzlo tejto loptovej hry a ak vám čosi pripadalo ako pomerne jednoduché, budete prekvapení nutnosťou prítomnosti kolektivného výkonu všetkých hráčov.

Samotná hra je totiž často taktickou bitkou, v ktorej sa prejavujú i drobné chyby a unáhlené rozhodnutia. Bezhlavé útočenie na súperov koš s myšlienkou, že to tam proste padnúť musí, veď hrajú hviezdy, nie je nikdy zaručeným úspechom a musíte súpera jednoducho vyšachovať. Súper vie vystihnúť lacné prihrávky, treba zvážiť aj fyzické proporcie hráčom, pričom každý hrá a hádže iným štýlom. Začiatky budú pre nováčikov pomerne náročné, avšak ak prídete na všetky tie parádne kúsky, ktoré môžu hráči na palubobke predvádzať, ste pomaly za vodou. Dôležité je zvládnuť ovládanie - a tu zabudnite na klávesnicu, pretože s ňou to je skôr trápenie a siahnite radšej po gamepade. Ovládanie si síce dokážete nastaviť aj sami, avšak na myš pri PC verzii v 2K Sports zabudli úplne a predsa len je ovládanie pohybu analógovými páčkami omnoho prirodzenejšie a presnejšie. Pri zaťatých zuboch sa dá hrať i na klávesnici, no hlavne bránenie je značne kostrbaté, nedokážete hráča ovládať plynule a podobne.

Grafické spracovanie je na vysokej úrovni, takže osoba sledujúca obrazovku bez toho, že by tušila o spustenej hre, zbadá rozdiel až pri prestrihoch, spomalených záberoch či oddychových časoch. A práve tieto rôzne spomalovače nás niekedy hnevali. Ide samozrejme o zábavu, ktorá tak pripomína skutočné zápasy v NBA, avšak každým opakovaním vyvolávali tieto televízne bonusy opačný efekt. Animácie pohybov sú na nesmierne vysokej úrovni a je vidieť, že virtuálny basketbal postupuje míľovými krokmi smerom dopredu, avšak vzhľadom na to, že ide o nesmierne rýchly šport, pôsobia niektoré kombinácie pohybov mierne trhané, niektoré animácie medzi ich prechodmi sú mierne umelé. Klady však prevládajú vo grafike nad zápormi, len si niektoré drobnosti všimnete.

Po zvukovej stránke nemá hra chybu. Na palubovke to jednoducho vrie, diváci nesedia potichu a úžasne je do hry zapracovaná dvojica komentátorov, ktorí sledujú priebeh zápasu a rozkecajú sa teda poriadne, pričom k téme a s náležitým zafarbením hlasu. K tomu si pripočítajme analytické rozhovory po/počas prestávok a je skutočné náročné uveriť, že to, čo sledujete, je iba hra. Soundtrack je tradične našľapaný s precízne vybranými kúskami. Prevládajúci hudobný žáner nemusíme prezrádzať, avšak k hre sa hodí, takže námietky nemáme žiadne, navyše o hudbu ani tak veľmi v športovej hre predsa nejde.

NBA 2K12 možno nie je obrovským hitom, na ktorý sa čakalo dlhé mesiace, no poctivo odvedená práca z tohto športového titulu priam sála. Od vynikajúco (hoc budete možno spočiatku tápať) vyvedených menu, všetkých tých licencií, televízneho prenosu, až po more možností ako si zahrať virtuálne basketbal (vybehnúť môžete dokonca aj na betón), sa budete baviť. Len k tomu potrebujete gamepad, na klávesnici to je niekedy peklo. Ak máte doma minulý ročník, je to skutočne len vaša voľba: ak si chcete zahrať legendárne zápasy a piplať sa s vlastným hráčom v kariére, za ten hriech to stojí. Milovníci basketbalu ocenia mnohé maličké novinky a vylepšenia. A pre ostatných? To je predsa jednoduché: momentálne najlepší basketbal.