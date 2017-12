Surfovať na 30-metrovej vlne? Päť najlepších videí týždňa

Spúšťanie sa po fakt veľkej vlne, politickí zábudkovia aj návrat Darth Vadera. Pozrite si najobľúbenejšie videá zo sociálnych sietí.

12. nov 2011 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Skoro 30 metrov?

Dobre. Máme radi (niektoré) extrémne športy. A akýmsi platonickým spôsobom aj všetky tie nezmyselné činnosti, ktoré sa robia na/pri mori. Mimochodom, zhruba takto vysoká bola na niektorých miestach vlna cunami, ktorá v marci zrovnala časť Japonska.

video //www.youtube.com/embed/dyBzYCEyUlE

Temná strana elektroniky

Darth Vader je naša najobľúbenejšia postava zo sveta Hviezdnych vojen. Nie ten slizký fešáčik v bielom rúchu, ale práve čierna sebecká potvora, ktorá dokáže tak dobre propagovať autá. Alebo kolotoče, či elektroniku.

video //www.youtube.com/embed/HXcoIN6tqXY

Sú tri. Ale tretie neviem

Neradi by sme porovnávali. A neradi sa tiež púšťali do politologicko-medicínskych konštrukcií, ktoré zahŕňajú ústavných činiteľov istej republiky na istom kontinente. Takže takto: politici občas zabúdajú. Aj takí, ktorí patria k favoritom na amerického republikánskeho kandidáta.

video //www.youtube.com/embed/MEhH2R42Ar8

Zastav sa a choď

Podobný nápad už použil kde-kto. Možno lepšie. Ale my by sme radi žili v trošku krajšom svete. Aj keby ho bolo potrebné z času načas o malý kúsok popostrčiť.

video //www.youtube.com/embed/Zi2x6JqsZ9U

(Mini)maratónci

Ako rýchlo bežíte? Dokázali by ste predbehnúť maratónca? V New Yorku ste si to mohli vyskúšať. A keď nič iné, stále je to milý reklamný nápad.