Záchrana ruskej sondy pokračuje

Rusom sa nedarí oživiť misiu k Marsu. Na palube sondy je pritom stále nebezpečné palivo.

11. nov 2011 o 15:35 Tomáš Prokopčák

MOSKVA, BRATISLAVA. Najskôr to bol zhruba šesťtonový americký satelit na výskum atmosféry, potom dvaapoltonový nemecký röntgenový ďalekohľad. Keď obe umelé družice padali do atmosféry našej planéty, boli už nefunkčné a na palube nemali toxické palivo.

Teraz späť na Zem padá ruská sonda Phobos-Grunt, ktorá mala letieť na misiu k Marsu. Štart sa však nevydaril a zariadenie uviazlo na obežnej dráhe. Postupne klesá a je plné paliva.

Toxická a rádioaktívna

Už od utorka sa ruskí inžinieri snažia oživiť ambicióznu misiu, ktorá mala odobrať vzorky na mesiaci Marsu Phobos a potom sa s nimi v roku 2014 vrátiť späť na Zem. Trinásťtonový satelit však teraz krúži po eliptickej dráhe okolo našej planéty a každý deň klesne asi o dva kilometre.

Na palube ma nevyhorený vysoko toxický a karcinogénny hydrazín a aj menšie množstvo rádioaktívneho kobaltu. Odborníci však odhadujú, že sonda by mala až na návratové puzdro zhorieť v atmosfére. Podľa Space.com jestvuje aj možnosť, že sonda by mohla palivo vypustiť v kozme. Tým by sa však misia definitívne skončila.

Samotná misia sa pritom začala dobre. V utorok večer nášho času sa nosnej rakete podarilo rusko-čínsku misiu vyniesť na obežnú dráhu našej planéty.

Tam sa však situácia skomplikovala a inžinieri stratili so sondou kontakt. Neskôr navyše zistili, že sa nezapálili motory, ktoré mali misiu nasmerovať k Marsu. Ani v piatok sa tieto motory nepodarilo spustiť.

Riziková misia

„Myslím si, že je stratená,“ povedal o sonde pre vládny denník Rossijskaja Gazeta Vladimir Uvarov, bývalý vesmírny úradník na ruskom ministerstve obrany. Oficiálne miesta však stratu misie ešte nepripúšťajú.

Rusom sa pritom snažila pomôcť aj Európska vesmírna agentúra. Obmedzeným schopnostiam ruskej kozmickej agentúry sledovať sondu pomáhajú európske zariadenia vo Francúzskej Guyane a v Austrálii. Americký Národnú úrad pre letectvo a vesmír tiež hovorí, že polohu sondy sleduje a ruskej strane tieto informácie sprístupnil.

Misia Phobosu Grunt mala pôvodne letieť k mesiacu Marsu Phobos, pristáť na ňom, odobrať vzorky pôdy a vydať sa na cestu späť. O ambicióznom pláne sa však už dávnejšie hovorilo ako o značne riskantnom.

Nik však netušil, že misia, ktorá mala Rusko po viac ako dvoch desaťročiach stagnácie vrátiť do klubu krajín schopných ďalekého vesmírneho výletu, zlyhá už krátko po štarte.

Súčasťou plánu pritom boli aj čínsky orbiter, ktorý smeroval priamo k Marsu a americký experiment s mikroorganizmami, ktorý mal zistiť, či tieto tvory dokážu prežiť dlhý let vesmírom.