Umlčte sociálne siete, surfujte rýchlejšie

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa webové stránky niekedy načítavajú pomalšie, ako inokedy. Jednou z príčin sú preťažené servery sociálnych sietí. Vypnite tlačidlá a infoboxy sociálnych sietí, ktorými chcú tvorcovia webov zvýšiť čítanosť svojich článkov.

11. nov 2011 o 10:46 Milan Gigel

Ak používate prehliadač Firefox, siahnite po doplnku Wallflower. Po opätovnom spustení internetového prehliadača zmiznú z webov a internetovej RSS čítačky všetky tlačidlá pre zdieľanie odkazu na Facebooku, Twitteri či tlačidlá Google ­+1. To zrýchli nielen načítavanie webov, ale uvoľní aj systémové prostriedky.

Pre používateľov prehliadača Google Chrome je možné skombinovať niekoľko doplnkov, ktoré okrem sociálnych sietí zablokujú aj analytické služby Google, ktoré v špičke spomaľujú načítavanie stránok. Porozhliadnite sa po rozšíreniach Antisocial a Social Disconnection . Ich služby oceníte aj pri mobilnom pripojení, kde má každé zrýchlenie cenu zlata.

V Opere možno sociálne siete umlčať rozšíreniami Facebook Blocker a Get Off My Lawn. Pri mobilnom používaní prehliadača nie je na škodu funkcia Turbo, ktorá prevezme namiesto pôvodných stránok z webu tie, ktoré upravili servery tvorcov prehliadača.

Aj keď si to možno neuvedomujete, internetové stránky ktoré denne prehliadate obsahujú omnoho viac parazitov, ako reklamné bannery, ktoré rušia komfort pri surfovaní. Zvedaví sú nielen inzertné servery, ale aj tvorcovia webov a prevádzkovatelia sociálnych sietí.

Máte aj vy svoj osvedčený recept?