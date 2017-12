Obedná pauza: Doom 2D

Starého klasického Dooma z produkcie ID Software z roku 1993 pozná zrejme každý. Doom 2D, ako už vraví názov, je akčná 2D behačka, kde sa hlavný hrdina prediera miestnosťami plnými príšer.

Počas hrania nachádza rôzne zbrane, ktoré sa menia klávesami od 1 po 7, brnenie, zdravie a náboje. Cieľom je dostať sa do dverí s východom do ďalšieho levelu. Ak ste boli zvyknutí cheatovať pomocou IDDQD a IDKFA, môžete na to rovno zabudnúť a hrať poctivo, v tejto verzii tieto cheaty nefugujú.

Ovládanie:

Šípky na pohyb hlavného hrdinu,

1,2,3,4,5,6,7 - voľba zbrane,

CTRL - streľba,

SPACE - použitie predmetu,

M - vypnutie/zapnutie hudby,

O - vypnutie/zapnutie automatickej voľby zbrane.

