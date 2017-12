Minecraft má na konte 4 milióny predplatiteľov

8. nov 2011 o 17:40 Ján Kordoš

V týchto predajných číslach nie je zahrnutá verzia pre Android, ktorá by sa mala objaviť na trhu ešte v priebehu tohto roku. Aj napriek tomu, že 4 milióny predaných kusov hry sú na čisto PC projekt ohromujúcim číslom, nie je to tá najzaujímavejšia informácia. Minecraft totiž ešte stále nevyšiel a k dispozícii je len betaverzia hry! Plne funkčný Minecraft bude na trh uvedený ešte v novembri, verzia pre Kinect Xbox 360 to už tento rok nestihne. Ak sa chcete o tomto zaujímavom projekte dozvedieť viac, skúste začať od domovskej stránky hry.

Zdroj: Shacknews