Testovali sme najväčší smartfón s Windows

Prerastený telefón alebo malý tablet? HTC Titan je v mnohých smeroch jedinečný prístroj, ktorý ako jeden z prvých prináša na náš trh systém Windows Phone 7.5.

8. nov 2011 o 10:20 Matúš Paculík

Pomalý nástup operačného systému Windows Phone 7 nebol spôsobený nezáujmom zo strany výrobcov. Dôvodom bol samotný operačný systém, trpiaci typickými problémami, ktorým sa na začiatku nevyhol ani Google a Apple.

V poradí druhá veľká aktualizácia systému Windows Phone 7 je ale natoľko významná, že so sebou prináša množstvo nových telefónov od veľkých výrobcov. Má novinka od HTC šancu preraziť na trhu so smartfónmi?

Zaujme vás dizajnom

HTC Titan Hodnotenie: 9,0 + Vyhotovenie, výkon, dobrý fotoaparát

- Rozlíšenie displeja, pre niekoho veľké, cena

SoC: Qualcomm MSM8255T 1,5 GHz Singe-core, Adreno 205

Pamäť: 512 MB RAM + 16 GB

interná pamäť

Displej: 4,7“ 480×800, dotykový

Foto: 8 Mpx, LED flash, 720p video

Komunikácia: Wi-Fi, BT 2.1

GPS: Áno, Binq maps

Batéria: 1600 mAh

Rozmery: 131,5×70,7×9,9 mm

Hmotnosť: 160 g

Systém: Windows Phone 7.5

Zapožičal: HTC, www.htc.sk

Cena s DPH: 549 €

Tvrdé podmienky Microsoftu pre partnerov vyrábajúcich nové Windows smartfóny spôsobili jednu nezvyčajnú vec. Na trhu sa nachádzajú len zariadenia vyššej triedy, medzi ktorými nie je jednoduché vyčnievať.

HTC sa nemôže spoliehať na tak obrovský záujem ako Nokia. Novinka preto útočí nielen nezvyčajným menom z gréckej mytológie, ale aj veľkou obrazovkou, výkonným hardvérom a ukážkovo zvládnutou konštrukciou.

Prístroj je neprehliadnuteľný – vyše 13 centimetrov na výšku, 7 na šírku a váha 160 gramov. HTC Titan je aj v tomto smere neprehliadnuteľný a potenciálny kupec by si mal dobre uvedomiť prípadné obmedzenia.

Prístroj je tvorený z pevného hliníkového tela, ktoré ochraňuje vnútorné komponenty. Tie spolu s batériou a displejom tvoria celok, ktorý je kompletne chránený nielen zo zadnej strany, ale aj po bokoch.

Hlavným prvkom je veľký, 4,7“ S-LCD displej. Pod ním sa nachádza trojica dotykových tlačidiel, určených pre krok späť, návrat na domácu obrazovku a pre spustenie vyhľadávania.

Pravá strana obsahuje tlačidlá pre úpravu hlasitosti a spúšť fotoaparátu. Na ľavej strane je len micro USB konektor pre nabíjanie a komunikáciu s počítačom. Horná strana obsahuje tlačidlo blokovania displeja a 3,5 mm zvukový výstup. Na zadnej strane nájdeme fotoaparát s dvojicou LED diód.

Hardvér nesklame

Reakcie prístroja sú rýchle vďaka výkonným komponentom. Srdcom je SoC Qualcomm MSM8255T, obsahujúci jednojadrový procesor s vysokou pracovnou frekvenciou 1,5 GHz a grafický čip Adreno 205.

Operačná pamäť má na dnešnú dobu len priemernú kapacitu 512 MB. Vzhľadom na použitý operačný systém je ale plne dostačujúca a určite nebude obmedzovať prístroj ani pri aktívnom používaní.

Úložný priestor je tvorený vnútornou pamäťou s celkovou kapacitou 16 GB, z čoho je pre užívateľa dostupných 12,6 GB. Možnosť dodatočného rozšírenia neexistuje, keďže Windows Phone zariadenia nepodporujú vymeniteľné pamäťové karty.

Čiastočné riešenie predstavuje integrovaná služba SkyDrive s úložným 25-gigabajtovým priestorom. Pre jej využívanie je ale potrebný neobmedzený prístup k internetu, čo môže byť problémom hlavne na cestách.

Veľký displej výrobcovia zvyčajne spájajú s vyšším rozlíšením, ako je len bežných 480×800 bodov. Kvôli limitom zo strany operačného systému zostáva HTC Titan na tejto hodnote. Tak nevyužitý potenciál je konkurenčnou nevýhodou, keďže Android a iOS podporuje aj vyššie rozlíšenie.

Bežné rozlíšenie nepredstavuje problém pri užívateľskom rozhraní, prezeraní multimédií a hraní hier. Zmena prichádza s použitím internetového prehliadača, kde pri zmenšenom náhľade môžu byť písmená nečitateľné. Odpadá tak výhoda veľkého displeja v podobe zobrazenia väčšieho počtu informácií.

Máte radi dlaždice?

Užívateľské rozhranie iOS je typické ikonami programov, Android na to ide maximálne otvorenými možnosťami prispôsobenia a Windows prináša dlaždice, označované aj ako Metro UI.

To si pri svojom predstavení vyslúžilo rozpačité prijatie. Jeho možnosti môžu vyzerať na prvý pohľad obmedzené, ale práve najnovšia aktualizácia s označením Mango sa zamerala aj na domácu obrazovku systému.

Dlaždice môžu byť buď statické (obsahujú len grafický, prípadne textový prvok), alebo dynamické. Druhý prípad umožňuje aplikácii aktualizovať obsah danej dlaždice v určitých intervaloch. To je vhodné napríklad pre aplikácie informujúce o počasí, kde na dlaždici vidíte nielen aktuálnu teplotu, ale aj graficky znázornené počasie.

IM klienti informujú o počte neprečítaných správ, Foursquare o vašom aktuálnom umiestnení. Pre zistenie najnovších noviniek už nemusíte spúšťať aplikáciu, keďže to najdôležitejšie rotuje na dlaždici.

Celkovo je pocit z najnovšej verzie Windows Phone 7 veľmi príjemný. Všetko je maximálne plynulé, prehľadné a konzistentné. Oproti Apple iOS ponúka hlavná obrazovka výrazne viac možností, Android s jeho widgetmi ale zostáva nepokorený.

Pri dlhých chvíľach zabaví

Vyzdvihnúť musíme fotoaparát, nie však pre jeho rozlíšenie 8 megapixelov. Vďaka vysokej svetelnosti objektívu (F2.2) a BSI senzoru sú výsledné fotografie s vysokým stupňom detailu aj pri horších svetelných podmienkach. Video je zaznamenávané v rozlíšení 720p a jeho kvalita je dobrá.

Multimediálne možnosti smartfónu sú dostačujúce. Pri prehrávaní filmov je možné aktivovať priestorový zvukový efekt a absenciu akýchkoľvek nastavení zvuku pri prehrávaní hudby HTC rieši pridaním technológie SRS.

Do zariadenia si môžete importovať vlastnú hudbu cez aplikáciu Zune, alebo si ju zakúpiť v Marketplace. Zoznam skladieb je spravený pekne a prehľadne, môžete si nastaviť základné funkcie ako je náhodné prehrávanie a opakovanie.

Najväčší neznamená vždy aj najlepší

HTC Titan je veľmi dobrý smartfón. Či už je to kvalita spracovania, výkon hardvéru, nadpriemerne kvalitný fotoaparát, alebo rýchlosť operačného systému, stále je to v pozitívnom zmysle. Počas používania sme nenarazili na žiadny problém, za ktorý by mohol vyslovene len výrobca.

Kontroverzná je veľkosť samotného prístroja. Najväčší neznamená vždy aj najlepší. Potenciál 4,7“ displeja je tu využitý len z časti kvôli nižšiemu rozlíšeniu a ovládať telefón jednou rukou je takmer nemožné. Od hornej časti displeja až ku tlačidlu späť je to ďaleko aj pre jedincov s nadpriemerne dlhými prstami.

Systém Windows Phone 7 má už v základe silnú podporu pre prácu s dokumentmi. Nachádza sa tu kancelársky balík Office, obsahujúci Word, Excel, PowerPoint a OneNote, pričom je tu zaručená kompatibilita s desktopovými Office 2010. Podporované sú cloudové služby Microsoftu Sharepoint a SkyDrive, chýbať nemôže ani Office 365.

Najslabším článkom zostáva samotný operačný systém spolu s dostupnými aplikáciami. Windows Phone 7 sa síce s poslednou aktualizáciou dostal do použiteľnej podoby, ale stále má k dokonalosti ďaleko. Aplikácií je málo (len okolo 30 000) a nevedia plnohodnotne bežať na pozadí.