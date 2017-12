Ktoré sprisahanie riadi celý svet?

Banky vraj ovládajú svet, NASA chce lúče zo sci-fi a Vikingovia mali zázračné kamene. Týždeň vo vede.

7. nov 2011 o 16:55 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Je to výbava každého druhého sci-fi filmu. Vesmírna loď si lúčom pritiahne iné kozmické teleso a zaparkuje ho trebárs vo svojom nákladnom priestore. NASA však teraz priznala, že myšlienkou podobných ťažných lúčov sa plánuje vážne zaoberať.

Nepôjde však o žiadne presuny kozmických lodí, vedci chcú napríklad v atmosfére zachytiť vybrané častice a presunúť ich do špeciálnych zariadení budúcich vesmírnych sond, ktoré budú drobné čiastočky následne ďalej analyzovať. +Čítajte viac na NASA

Vytiahli zázračný kameň a ten im povedal, kam sa majú plaviť. Takáto udalosť z dávnych vikingských legiend nie je podľa vedcov úplnou rozprávkou.

V jednom z vrakov lodí zo 16. storočia totiž objavili kryštál, ktorý mohol naozaj slúžiť ako protonavigačný prístroj.

Kalcit umožňoval zistiť polohu slnka napríklad aj v prípade, že vonku zúrila búrka, bola hmla či zamračené. To potom umožnilo presnú navigáciu. +Čítajte viac na Guardiane

Hľadanie prípadného života na Marse je jedným z najvzrušujúcejších dobrodružstiev súčasnej vedy. Vieme, že kedysi tam tiekli rieky, časť planéty pokrývali obrovské oceány, dodnes narážame na ľad a občas aj na stopy po tečúcej vode.

Súčasný Mars je však suché, studené miesto - všeličo, len nie príjemné prostredie, dokonca ani pre mikróby.

Vďaka ílovým minerálom však teraz vedci zistili, že kilometre pod povrchom sa kedysi takmer naisto nachádzala teplá, tekutá voda. Jednoducho, ideálne miesto pre vznik života. +Čítajte viac na Science

O čom sme písali

Čína chce byť ďalšou vesmírnou veľmocou. A za týmto cieľom kráča čoraz ambicióznejšie. Už sa jej napríklad podarilo na obežnej dráhe spojiť dva experimentálne moduly, čo je nutným medzistupňom k vybudovaniu vlastnej vesmírnej stanice.

Od Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS to má síce ďaleko, no keďže pri tomto projekte by komunistickú krajinu videli Američania len neradi, Čína je odkázaná na vlastný vývoj (či kopírovanie). +Čítajte viac

Vedeli by ste si predstaviť život, pri ktorom by vás netrápili prejavy starnutia? Alebo by ste vôbec nestarli?

Iste, takáto predstava je skutočnosti až príliš vzdialená, no na pokusných myšiach sa podarilo zastaviť niektoré ochorenia, ktoré so starnutím súvisia. Kľúčom je identifikovať prestarnuté, viac sa nedeliace bunky a dostať ich z tela von. +Čítajte viac

Taká veľká reality šou. Na 520 dní šesticu dobrovoľníkov zavreli kdesi pri Moskve do komplexu niekoľkých modulov a narozprávali im, že akože letia na Mars. Teraz experiment Mars500 skončil.

Vedci tvrdia, že takto môžu skúmať dlhodobú izoláciu prípadnej posádky budúcich vesmírnych letov. Pri pozemskom kontajnerovom pokuse však chýbalo niekoľko zásadných vecí - napríklad stav so zníženou gravitáciou. Alebo ďalšie riziká, ktoré v kozme naozaj číhajú. +Čítajte viac

Komu patrí náš svet? Ak ste odpovedali niečo v duchu „slobodomurári", „ilumináti" či ktorýkoľvek ďalší pračudesný spolok ukrývajúci sa v pivniciach, odporúčame sledovať trochu iné médiá. Ale zrejme platí, že tento svet riadia bankári.

Nie je to však nijaké sprisahanie: banky a finančné inštitúcie kupujú a predávajú krížom-krážom, výsledkom čoho je napokon prirodzene previazaná sieť vlastníckych vzťahov a portfólií. A je vraj natoľko previazaná, že svet prakticky ovládajú iba desiatky spoločností. +Čítajte viac

