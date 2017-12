Obedná pauza: Silversphere

Silversphere je logická hra v štýle legendárneho Sokobanu, v ktorej sivou guličkou posúvate krabice tak, aby sa vám podarilo prísť do modrého teleportu, ktorý vás dostane do ďalšieho levelu.

8. nov 2011 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Silversphere je logická hra v štýle legendárneho Sokobanu, v ktorej sivou guličkou posúvate krabice tak, aby sa vám podarilo prísť do modrého teleportu, ktorý vás dostane do ďalšieho levelu. Gulička sa ovláda šípkami, na každý level máte obmedzený čas, takže vaše mozgové závity by mali pracovať čo najrýchlejšie. Po každom leveli sa dozviete kód, pomocou ktorého sa do daného levelu viete kedykoľvek dostať.

Ovládanie:

Šípky

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu info@tahaj.sk a už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.