Batman: Arkham City - netopier na smotane

Písať o novom Batmanovi by sa dalo ešte dlho. Obsahuje i misie za Catwoman, odomykáte si horu bonusového obsahu, ale dá sa to zhrnúť i jednoducho: najlepší komixový hrdina vo virtálnej podobe.

5. nov 2011 o 19:00 Ján Kordoš

Je to jednoduché. Batman: Arkham Asylum od Rocksteady Studios, vtedy neznámeho vývojárskeho tímu, bola chuťovka. Málokto tomuto projektu na začiatku veril, o to viac sme výskali od nadšenia. Známy komixový hrdina sa bez akéhokoľvek filmu v pozadí dokázal presadiť na tvrdom hernom trhu. Je to jednoduché v tom, že na otázku, či bude aj pokračovanie Batman: Arkham City úspešné, pozná odpoveď každý. Pred našim hrdinom v netopierom obleku sa totiž otvára časť Gotham City, ktoré sa stalo prechodným domovom pre všetky nekalé živly.

V podstate sa toho od minulého dobrodružstva, kedy sme pozerali Batmanovi cez plece, ani veľmi nezmenilo. Prečo aj, takmer všetko fungovalo na výbornú, chyby aby sme hľadali pomaly lupou. Znovu teda sledujeme príbeh Batmana z pohľadu tretej osoby, len tentoraz nie je zatvorený v miestnom sanatóriu, ale si užíva slobodu nad budovami ako Spider-man. Síce nemá možnosť kdekoľvek a takmer kedykoľvek vypustiť z rukáva pavučinové vlákno, je to predsa len obyčajný človek s neobyčajnými hračkami. No špeciálne vystreľovacie lano s hákom na konci je adekvátnou náhradou, hoci musíte často doslova hľadať miesto a čakať, kedy už môžete aktivovať túto pomôcku. Funguje to výborne a v Arkham City, ktoré rozlohou až tak veľké nie je, no nahrádza to pestrosťou, sa budete presúvať efektne a efektívne.

Základným kameňom úspechu Arkham City - a podobne bolo tomu i v predošlom Arkham Asylum - je atmosféra a hrateľnosť z toho vyplývajúca. Ako to v tom Rocksteady robia, netušíme. No v id Softe by si z nich mohli vziať príklad, pretože len pekné kulisy a kopec panákov, ktorých máte zlikvidovať, jednoducho k poriadnej zábave nestačí. Lenže Batman nie je žiadny superhrdina, nepohrýzol ho pavúk, nepochádza z inej planéty. Aj preto máme k nemu možno bližšie, než k iným komixovým postavám. Batman je na začiatku príbehu vhodený do Arkham City, stráženej oblasti v Gotham City, kde momentálne žijú všetci kriminalisti a známi záporní hrdinovia. Nielenže musí náš netopier zachrániť mesto pred zaručenou záhubou, ktorú sa naň chystá uvaliť Hugo Strange (a len tak mimochodom šéfuje i Arkham City), ale taktiež má v pláne odhaliť Batmanovu identitu, čo je problém ešte väčší. Ak si poviete, nech teda civilisti padnú za obeť ponechania tajomnej identity Bruce Waynea, problém vyriešený nebude. Lenže Batman je predsa kladný hrdina a navyše je infikovaný neznámou látkou. Nedá sa inak, znovu treba zachraňovať svet.

A je to sakramentsky zábavné. Teda ak vám vyhovuje temný nádych v tom najpesimistickejšom štýle. To, že sa nám otvorila celá mestská štvrť, nahráva množstvu postranných úloh. Tie sú rozdelené na niekoľko minipríbehov, súvisiacich s konkrétnou postavou a celá zápletka tak dostáva omnoho komplexnejší charakter, než by sa spočiatku zdalo. Neustále máte čo robiť, kam zaskočiť. Zachraňujete politických väzňov, snažíte sa vystopovať Riddlera (a riešite jeho hádanky), hľadáte predmety a príjemne prirodzenou a nenásilnou cestou sa bavíte. Hodiny a hodiny, pričom percentá splnených úloh narastajú skutočne pomaly. Až sa vám nechce uveriť, že si dal niekto námahu s vybudovaním síce menšieho, no na zážitky výživnejšieho mesta. Zakomponovanie skromných RPG vlastností (dostanete skúsenosti, po poskočení o úroveň vyššie si kúpite nejaké to vylepšenie) vás nenápadne postrkuje k občasnému úletu. A to doslova, spustíte sa zo strechy domu priamo na nepriateľa, dobrovoľne sa zúčastníte obyčajnej pouličnej bitky. Na Batmana si totiž brúsia zuby takmer všetci.Taktiež natrafíte na množstvo zbierateľných, bonusových predmetov, Riddlerovych hádanie - až hútate nad tým, ako sa to všetko do toho Arkham City vôbec zmestilo.

Dej odohrávajúci sa výhradne v noci len nahráva správne utiahnutej atmosfére. Znovu si musíme pripomenúť, že hoci nám teda Rocksteady nabalili do akčného žánru na dnešnú dobu riadne sýty pokrm, ak by bolo samotné hranie nudné, nebol by to dôvod na oslavné reči. Nech však robíte v Batman: Arkham City čokoľvek, nedokážete sa danej činnosti prejesť. Súboje sú úžasné, bojový model funguje na rovnakom princípe ako v Arkham Asylum: útok vyvolávate jedným tlačidlom, druhým reagujete na hroziace nebezpečenstvo (varovanie nad hlavou nepriateľa neprehliadajte) a do toho nejaké tie kombinácie a špeciálne pohyby, pretože neskôr nepriatelia naberajú výbavu. Strelné zbrane sú pre Batmana nebezpečné tak ako tak, no nepríjemné sú i nože alebo nepriatelia so štítmi, ktorých musíte najprv omráčiť.

Proti vám stojí vždy presila, avšak ovládanie nedostáva na frak a je takmer vždy prehľadné, viete, čo robíte. Prípadne ak nejaký ten úder schytáte, prečo sa tak stalo. Je to zábavné na začiatku i kedykoľvek v hre, pretože balet medzi nepriateľmi je po vizuálnej stránke - hlavne čo sa animácii pohybov týka - spracovaný bravúrne. Všetko vyzerá až neuveriteľne prirodzene, v určitých momentoch sa hra spomalí, inak je dianie na obrazovke dynamické a rýchle, až nestíhate sledovať Batmanove kúsky. A ešte raz: nie je to nič náročné na ovládanie, len netreba trieskať do tlačidla útoku, ale pekne a s rozvahou reťaziť útoky.

Batman je však hrdina, ktorý zloduchov nezabíja. Na tých so strelnými zbraňami musí ísť inak, proti ich presile totiž nemá príliš veľkú šancu prežiť. Stealth spôsobom sa presúvate nenápadne a likvidujete ich čo najnenápadnejšie. Ide skôr o precízne a naplánované útoky v správny moment. Rýchlosť samotných úkonov síce poklesne, no o to viac sa musíte snažiť reagovať pružne na rôzne situácie. Plazíte sa vetracími šachtami, preskakujete z jedného vyvýšeného miesta na druhé a užívate si dialógy nepriateľov, ktorí sú každým omráčeným telom vystrašenejší, dodávajú si odvahu, ale príliš im to nejde. Zaručene sa uškrniete pred obrazovkou pri podobných momentoch.

Nechýba ani stopovanie pomocou detektívneho módu, hackujete špeciálne vypínače, riešite slovné hádanky - tých činností je mnoho, každá z nich má odlišné tempo, samotná podstata je založená na iných princípoch a práve preto nehrozí napriek ich opakovaniu repetetívnosť. Ak sa i začnete nudíť, odskočíte si napríklad k sledovaniu šialených telefonátov od Vicotra Zsasza alebo čomukoľvek inému. Hra si neustále drží vysokú úroveň príťažlivosti práve vďaka správne zvolenej hrateľnosti jednotlivých segmentov, z ktorých je všetko poskladané. A že sme to už mohli niekde vidieť a hrať? Nevadí, je to zábava, navyše takto namiešané pokope (a funkčné), to tu ešte nebolo.

Technické spracovanie je bezchybné. Časť Gotham City je vymodelovaná pestro - jednotlivé budovy sa opakujú minimálne. Ako celok pôsobí prostredie neuveriteľne kompaktne a keďže je nad mestom neustále zatiahnutá obloha (Batman má na vyriešenie príbehu 10 virtuálnych hodín), mohli sa tvorcovia sústrediť na detailné vymodelovanie ako všetkých predmetov a objektov, tak i postáv. Precíznosť oceníte i pri animáciách pohybov. Žiadne trhanie, toporné animácie, ale plynulosť. Keď hra vyzerá dobre, jednoducho sa pozriete hocikam a vnímate krásu okolo. Podarili sa i interiéry, ktoré netrpia ani na tunelovitosť, pretože každý kúsok priestoru v Batman: Arkham City má svoje špecifické spracovanie a ducha.

Ozvučenie je vynikajúce hlavne vďaka neskutočne prepracovanému a profesionálnemu dabingu. Vdýchnuť život jednotlivým postavám nebolo istotne nič jednoduché, no práve vďaka nahovoreniu tými správnymi ľuďmi sa budete pri dialógoch baviť. Či už ide o Jokera (Mark Hamill), Harley Quinn (Tara Strong), Victora Zsasza (Danny Jacobs), Riddlera (Wally Wingert) alebo na vás prehovorí chladný zmrzlinár Mr. Freeze (Maurice LeMarche). Žiadny odrapkaný text, ale neuveriteľne precízna artikulácia, zafarbenie hlasu s prestávkami na správnych miestach, intonácia - to všetko spĺňa aj tie najvyššie parametre filmového priemyslu. Hudba sa tvári nenápadne a jednotlivé motívy o sebe dávajú len jemne vedieť. Nederú sa príliš do popredia, no keď sa pompézne predsa len predvedú, užívate si ich, pretože dokonale reagujú na práve odohrávajúcu sa situáciu a atmosférou ju dopĺňajú.

Bez debaty a vyjednávania. To je Batman: Arkham City. Dvojkou je Batman: Arkham Asylum, len aby sa nezabudlo. Bravúrne zvládnutá práca po všetkých stránkach nedovoľuje poukázať na žiadnu hodnotenie devalvujúcu chybu. Jednoducho to nejde. Skvelý príbeh, prostredie, postavy, bojový model, RPG prvky, stealth hrateľnosť, otvorené mesto, bonusové misie, technické spracovanie... chyby? Dobre, ideme ťahať z päty: raz za uhorský rok je kamera trochu neposedná a ide “len” o vylepšenie výbornej hry, takže až tak mnoho sa toho nezmenilo. Lenže stačí minúta hrania a ste okamžite vhodení do arény, z ktorej sa vám nechce utekať do bezpečia. Batman: Arkham Asylum je zatiaľ bezkonkurenčná, tohtoročná jednotka na hernom trhu. Zatiaľ.