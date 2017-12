Obedná pauza: 8 Ball Pool Multiplayer

Zahrať si biliard počas obeda je snom nejedného vzorného pracovníka nejednej inštitúcie. My vám túto možnosť ponúkame vďaka obednej pauze dokonca s takým bonusom, ako je hranie biliardu so súperom online.

16. okt 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

8 Ball Poll multiplayer je veľmi pekne spracovaný biliard, ktorý si môžete zahrať ako neregistrovaný hosť alebo zaregistrovaný užívateľ. Systém vám vyberie protihráča a vy začínate prvým úderom medzi nastavené gule. To, či budete mať celé alebo polovičné gule záleží od prvej uhranej gule do jamky, ale pozor na čiernu, tá musí ísť dole ako posledná ..

Ovládanie:

Myš

