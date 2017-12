Dobierka je pre kupujúceho istotou

Neexistuje žiadny rozumný dôvod, prečo by ste mali v neznámom internetovom obchode na domácom trhu platiť iným spôsobom, ako dobierkou pri dodaní tovaru. Kým máte svoje peniaze v hrsti, vždy máte možnosť odskočiť od obchodu, ak vás predajca ťahá za nos a

4. nov 2011 o 13:32 Milan Gigel

trvá mu týždne kým sa rozhýbe k odoslaniu tovaru.

Platba pri preberaní tovaru je tou najväčšou motiváciou, ktorá ženie obchodníka k tomu, aby váš dopyt uspokojil čo najskôr. Iba tak bude môcť vrátiť peniaze do obehu, aby pre neho zarábali. Je iba na špedičných spoločnostiach, aby dopriali spotrebiteľom komfort bezhotovostnej platby. Mobilný terminál pre platobné karty by sa pre ne mal stať samozrejmou výbavou.

Výhodou je, že pri dodávke tovaru z Čiech si nemusíte lámať hlavu nad spôsobom úhrady. Dopravná firma prepočíta platným kurzom výšku úhrady bez toho, aby vás zaťažila poplatkami.

Prevod na účet môže ušetriť peniaze

Niektorí predajcovia ponúkajú možnosť platby vopred, čo môže byť výhodné pri osvedčených obchodníkoch, s ktorými máte za sebou niekoľko obchodných transakcií. Záleží však na tom, či sú féroví a dokážu zákazníkovi znížiť poplatky za doručenie. Keďže bezhotovostnou úhradou na účet ušetria dobierkový poplatok, mali by ho odpustiť aj zákazníkovi.

Úhrada vopred však môže vniesť zmätok aj do férového obchodu. Ak sa pre chvíľkovú nedostupnosť rozhodnete objednávku zmeniť, budete musieť čakať na moment, kedy vám rozdiel fakturovaných súm nabehne na účet. Platba cez banku môže byť aj brzdou obchodu. Kým dobierka môže odísť od obchodníka v deň uzatvorenia objednávky, pri čakaní na medzibankový prevod sa odoslanie oneskorí.

Kúpa v cudzine deformuje ceny

Pri kúpe tovaru v zahraničí sa s výnimkou Česka očakáva, že za tovar uhradíte peniaze vopred. Najčastejšie sa používajú platobné karty, ktorých údaje je vhodné chrániť prostredníctvom dôveryhodných sprostredkovateľov. Tí za poplatok utaja vašu bankovú identitu a ochránia vás pred zneužitím karty.

Cena tovaru je však vo finále iná, ako tá ktorú vám vyčísli internetový predajca. Navýšená bude o poplatky banky, sprostredkovateľa a ak prekročíte bezcolné importné kvóty, počítať môžete aj s vyrubením DPH a dovozným clom. Aká jednoduchá úhrada do cudziny je, tak ťažké je vopred odhadnúť konečnú cifru na bankovom výpise.

Za služby mobilom

Mobilný telefón je najjednoduchším prostriedkom na platby malých finančných obnosov za používanie internetových služieb. Či ide o predplatné internetového magazínu, platbu za inzerciu na serveroch či iné služby virtuálneho sveta, platba mobilom je rovnako jednoduchá, ako kúpa lístku na MHD prostredníctvom esemesky, či spoplatnená účasť na súťažiach či hlasovaniach.

Po odoslaní esemesky zvyčajne získate od prevádzkovateľa platobného systému kontrolný kód, ktorý na internete využijete pre overenie uskutočnenej platby. Funguje to rovnakým spôsobom ako audiotex. Odoslaná čiastka sa delí vo vopred dohodnutom pomere medzi prevádzkovateľa služby a mobilného sprostredkovateľa. Zvyčajne však s vyššími poplatkami, ako pri bankovom prevode. Za komfort sa platí.

Kupóny môžu nákupy zlacnieť

Pred uzavretím nákupu vo virtuálnej pokladnici by ste mali využiť vyhľadávač na to, aby ste preverili či nemôžete za objednaný tovar zaplatiť menej, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Veľkí internetoví predajcovia pravidelne motivujú zákazníkov na kúpu prostredníctvom zľavových kupónov, ktoré možno neraz nájsť na webe. Vypísanie jednoduchého hesla do políčka akciový kupón vám môže ušetriť peniaze.

Ako platiť do Česka čo najlacnejšie? Ak sa rozhodnete užiť si plný komfort bankových služieb pri úhrade za tovar z Českej Republiky, nemilo vás prekvapia vysoké poplatky za transakciu. Regulovaná platba je nástrojom, pri ktorom za prevodný príkaz do Čiech nezaplatíte viac, ako keď posielate peniaze na slovenský účet. Podmienkou je výška platby nižšia ako 50 000 eur, číslo účtu v IBAN tvare, použitie BIC kódu banky a nastavenie poplatkov na zdieľané, čiže SHA. Kameňom úrazu je, že nikdy neviete aká suma bude pripísaná na účet príjemcu. Aj keď použijete pri prepočte správny kurz vašej banky, cieľová použije iný. Ten ktorý je platný v deň pripísania platby na účet. Banka súčasne zníži pripísanú sumu o poplatok, ktorý vyúčtuje svojmu klientovi. Kurzové straty znáša príjemca, s ktorým by ste sa na tom mali vopred dohodnúť. Presnou sumou, avšak draho Za poplatok približne 7 eur + 200 korún českých ponúkajú niektoré banky garantovaný OUR prevod, pri ktorom možno zaistiť pripísanie potrebnej sumy na účet príjemcu, alebo štandardný prevod peňazí v českej mene s poplatkom od 10 do 45 eur. Niektoré banky majú v Česku partnerov, ku ktorým prevody spoplatňujú nižšou, zvyčajne polovičnou tarifou. Využiť možno aj poštu Pri dobierkovej službe z Čiech zúčtuje platbu Poštová Banka službou EUROGIRO, pri ktorom využije predajný kurz českej koruny. Kým vy platíte pri dodaní tovaru v eurách, obchodník dostane zaplatenú plnú sumu v českých korunách. Využiť možno aj poštovú poukážku, pri ktorej pošta preráta české koruny na eurá podľa aktuálneho kurzového lístka. Poplatok za odoslanie peňazí sa bude líšiť v závislosti na tom, či poputujú na český účet, alebo budú vyplatené adresátovi na pošte. Pri 1000 korunách českých zaplatíte 4 resp. 6 eurový poplatok.