Gmail sa zmenil. Testovali sme, či k lepšiemu

Výrazná zmena dizajnu, rozšírené možnosti vyhľadávania, dynamické rozloženie a množstvo ďalších noviniek v novom Gmaili.

3. nov 2011 o 9:00 Matúš Paculík

Prechod na nový dizajn je zatiaľ voliteľný. Aktivovať si ho môžete kliknutím na malý odkaz v pravom dolnom rohu prehliadača. Ak máte voči novinkám výhrady, máte možnosť návratu na starý dizajn spolu so zaslaním vašich pripomienok vývojárom.

Nezľaknite sa nového vzhľadu

Zmena užívateľského rozhrania je zameraná na dosiahnutie väčšej prehľadnosti a zvýšenia efektivity práce. Nový dizajn vypúšťa výraznejšie grafické prvky a v základe sa snaží umiestniť na stranu o niečo menej informácií.

V prípade občasnej e-mailovej komunikácie to je vítaná zmena. Ak vám do schránky denne dorazí niekoľko desiatok mailov, máte možnosť úpravy hustoty riadkovania. To využijete aj v prípade práce na notebooku, ktorý má väčšinou nižšie rozlíšenie ako pracovný monitor.

Horná lišta, zobrazujúca sa pri čítaní e-mailov prešla úpravou a pri tlačidlách bol text nahradený obrázkami. Najpoužívanejšie funkcie vymazania a označenia menoviek sú ľahko rozpoznateľné, na zvyšok si rýchlo zvyknete.

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

Konverzujte pomocou e-mailov

E-mailová komunikácia prešla dizajnovou zmenou a teraz pôsobí ako „chatovacie“ (komunikačné) okno. Jednotlivé maily sú prehľadne usporiadané a obsahujú jeden riadok s textom a časovú informáciu. Po kliknutí sa ukáže celá správa.

Tento systém zobrazenia je od toho staršieho výrazne prehľadnejší a uľahčuje orientáciu pri obsiahlejšej komunikácii. Napravo od okna komunikácie sa nachádza časť informujúca o osobách zahrnutých v daných e-mailoch.

Pri nich je zobrazená fotografia z vašich kontaktov alebo zo sociálnej siete Google+ a k dispozícii sú tlačidlá pre rýchle úkony. Môžete okamžite začať hromadnú konverzáciu, poslať mail, alebo vytvoriť poznámku v kalendári.

Vyhľadávajte efektívne

Doterajšie možnosti vyhľadávania v správach boli na prvý pohľad dosť chudobné. Jeden univerzálny riadok mnohým užívateľom stačil a stačiť aj bude, pre obrazné nájdenie ihly v kope sena to ale vždy nestačí.

Po novom sú rozšírené podmienky vyhľadávania dostupné stlačením znaku šípky v pravej časti vyhľadávacieho okna. Pokročilé vyhľadávanie bolo dostupné aj doteraz, mnoho užívateľov o ňom ale nevedelo kvôli jeho nevýraznému označeniu.

K dispozícii je vyhľadávanie v adresároch a podľa rôznych podmienok - odosielateľ, príjemca, subjekt, príloha alebo dátum prijatia. Pre budúcnosť je možné si vytvoriť z daných podmienok aj filtre a okamžite ich aplikovať na výsledky hľadania.

Množstvo drobných zmien

Užívatelia s množstvom menoviek už ich nemusia neustále posúvať, aby sa dostali k posledným z nich. Stačí prejsť kurzorom nad niektorú z nich a automaticky sa vyroluje ich kompletný zoznam.

Počet zobrazených menoviek sa dá jednoducho meniť pomocou posunutia. Zvyšná časť ľavého stĺpca je určená pre rozhovor (Gtalk) alebo miniaplikácie. Medzi týmito dvoma možnosťami sa dá prepínať pomocou ikon nachádzajúcich sa v ľavej dolnej časti okna.