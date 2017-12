Obedná pauza: IQ Marathon

Odskočili ste si na menučko, vrátili sa do práce a nechce sa vám rozmýšľať? Tak to veru nie!

2. nov 2011 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Odskočili ste si na výdatný obed, vrátili sa do práce a nechce sa vám rozmýšľať? Tak to veru nie! Zapojte svoje mozgové závity a pomôžte malej kravičke dostať sa ku zlatému poháru použitím navigačných šípok, ktoré pretiahnete a logicky umiestnite z pravého panela do hracej plochy a kliknutím na tlačidlo Go! odštartujete neposednú kravičku ku zlatému poháru. Veľa šťastia!

Ovládanie:

Myš a vlastný rozum

