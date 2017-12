Malé deti sa hrajú stále častejšie

31. okt 2011 o 14:30 Ján Kordoš

Najmladší členovia rodiny samozrejme nehrajú bežné hry, no 17% z nich sa virtuálnej zábave venuje každý deň, raz do týždňa sa zahrá 36% detí. Dve tretiny (67%) detí má podľa prieskumu doma svoju hernú konzolu, 24% handheld a 29% iné herné zariadenie určené na výčbu. Rodičia pustia 52% svojich ratolestí k hraniu na mobiloch, smartfónoch alebo tabletoch, 29% detí využíva PC niekoľkokrát do týždňa.

Zdroj: VG24/7