Forza MotorSport 4 - dokonalá jazda

Séria Forza MotorSport si za tie roky vybudovala viac než slušné meno medzi hráčmi. Jej kvality uznávajú často i hráči alergickí na konzolové systémy.

31. okt 2011 o 12:20 Ján Kordoš

Na týchto pretekoch je totiž čosi hriešne príťažlivé. Niečo, čo vás prinúti si jazdu užívať a nie tŕpnuť, či skončíte na adekvátne vysokej pozícii. Vychutnávanie si virtuálneho pretekania je pôsobivejšie o to viac, že v podstate táto hra nemá konkurenciu. Jej nevýhodou teda paradoxne ostáva to, že jej cestu na vrchol vydláždil softvérový gigant a zameranie sa na jednu platformu. Jednoduchá rovnica "máte Xbox 360 + máte radi pretekárske hry" má jediné možné riešenie: tým pádom držíte v rukách ak nie poslednú Forzu, niektorý z jej predošlých dielov určite.

Najnovšia Forza MotorSport neprichádza so žiadnymi prevratnými zmenami alebo novinkami. Fungujúce princípy zostali zachované, niekoľko drobností predsa len pribudlo, avšak nie je to nič, z čoho by ste mali dostať závrate. Ak ste zatiaľ Forzou nepoškvrnení, máme pre vás jednoduchú informáciu: pokým to myslíte s virtuálnym pretekaním vážne, hru si kúpte a užijete si s ňou desiatky hodín poctivej zábavy. Nie je to v žiadnom prípade arkáda, simulátorové prvky sa derú výrazne na povrch, no skutočný vrchol totálneho simulátoru (akých je na PC hneď niekoľko) nedosahuje. Sme za to i radi, takto si hru užijú aj sviatoční šoféri, len musia vziať do úvahy, že pred sebou nemajú deštrukčné derby, ale seriózne vyzerajúcu jazdu.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Spočiatku vaša garáž zíva prázdnotou, kariérnym postupom jednotlivými ligami sa vám však otvárajú nové a nové možnosti. Nemusíte sa príliš obávať opakovania nepodarených pretekov. Tie sa nesú väčšinou v klasickom štýle, občas idete na čas, inokedy len proti jednému súperovi s inými vozidlami jazdiacimi po ideálnej trase slimačím tempom, takže bojujete aj proti nim. Ale inak klasika: teda až na to, že si každý pretek budete užívať, niekedy dokonca nehľadiac i na samotný výsledok. Automobily rozdelené do jednotlivých tried majú svoje opodstatnenie, navyše pri voľbe jazdy máte na výber často i triedu, s ktorou ju chcete absolvovať. Autá sa od seba odlišujú hneď v niekoľkých parametroch a výsledok pocítite okamžite či už v akcelerácii, brzdení, správaní sa v zákrutách a podobne. Navyše si môžete svojich miláčikov vylepšovať, no pokojne si ho necháte na slabšej úrovni a budete jazdiť proti podobne silným súperom. Virtuálna garáž je prehľadná, zrozumiteľná, účelná a kto chce, môže sa vyblázniť i kreatívne na kapote tátoša.

Samotné jazdenie funguje na výbornú. Rôzne nastavenia pomocníkov určujú nielen obtiažnosť, ale aj výšku odmeny, ktorú na konci preteku dostanete. Môžete si zapnúť automatickú prevodovku (manuálna funguje i so spojkou), ideálnu stopu, ABS, trakčnú kontrolu, pomocné brzdenie, deštrukčný model a podobne, no ak tak nespravíte, získate dodatočné o desiatky percent lepšie hodnotenie. Forza MotorSport 4 vás totiž v podstate za nič netrestá, ale za chyby, ľahkovážnosť a zjednodušovanie nedostanete nič navyše. A že to je obrovský rozdiel, pocítite okamžite. Prinúti vás to sústrediť sa na väčších pretekoch i desiatky minút a trpezlivo jazdiť precízne, opatrne i na podlahe s plynom. Za každý náraz alebo neplánovaný výlet mimo trate napríklad dostanete na prvý pohľad ľahkú frčku: váš čas na jedno kolo nebude odoslaný na server, kde si ich v tabuľkách porovnávate s ostatnými. Motivácia ako hrom? Tomu verte. Vypenete si pomocníkov? Dostanete nemalé množstvo skúseností (vaša postava vodiča leveluje a otvára si tak nový obsah), vernostných bodov (ku každej automobilke zvlášť, takže ak bojujete za jednu značku, dáva vám lacnejšie komponenty a iné bonusy) a napokon aj celkovo kreditov, za ktoré všetko nakupujete. Stále nič? Tak napríklad akékoľvek poškodenie vozidla vás v konečnom zúčtovaní vyjde pomerne draho.

Kontaktom s ostatnými sa niekedy vyhnúť nedá,ledaže by ste dupli na brzy alebo spravili čosi podobné, vášmu jazdeckému ja nie príliš podobné. Lenže po každom preteku musíte zaplatiť nemalú čiastku za opravu. Nie je to nikdy viac ako odmena za výhru, avšak postupne všetky tieto výdavky začnete ľutovať. Agresívnemu jazdeniu teda dáte akoby prirodzene zbohom. Ostatní jazdci sú niekedy možno menej výrazní, akoby sterilní, bez pretekárskej iskry, avšak neznamená to, že by nezvádzali súboje i medzi sebou. Neraz uvidíte ako prebrzdili zákrutu a vyšli mimo trať či došlo ku kolízii medzi súpermi. Dobre sa na to pozerá, navyše rozdiely medzi ich výkonmi uvidíte hneď. Škoda len, že štartovné pole je dopredu obsadené vozidlami, ktoré sa dynamicky nemenia podľa vašej voľby, takže pri správnej voľbe a nastavení automobilu sa sami zvýhodníte a jazdíte systémom štart-cieľ. Naučí vás to ale niečomu inému: jazda vo Forze je o trpezlivosti, vytrvalosti, naučení trate. Ono ak krúžite na trati dlhšie, začnú sa reálne prejavovať známky ojazdených gúm a podobne.

Nie je to žiadna akcia, môže sa pokojne strať, že nezažijete ani žiadne vzrušenie, pretože autá od seba jazdia v rámci možností bezchybne, či len s drobnými zaváhaniami po celý čas preteku a tvoríte tak "vláčik". Lenže práve o tom je štvrtá Forza. Ponúka krásne vozidlá v krásnom prevedení a vy si ich môžete užiť bez toho, aby ste sa zdvihli z kresla. Sústredené jazdenie je otázkou skúseností a cviku, pričom sa nebojíme povedať, že niektoré drobnosti pohodlne využijete aj v skutočnosti. Forza je totiž skôr simulátorom. Skôr virtuálnou garážou, ktorá vám dovolí jazdiť na známych okruhoch i vymyslených tratiach. Novinkou je začlenenie anglického TV programu Top Gear, takže spoznáte hlas Jeremyho Clarksona či zažijete niekoľko bláznivejších súťaží v duchu tejto skvelej relácie. Nepoznáte? Mali by ste, hlavne diel s "trojkolkou" jednoducho nemá chybu a istotne oceníte odlišný prístup k testom jednotlivých automobilov.

Noviniek je mnoho: nebudeme rátať vozidlá a trojicu nových prostredí taktiež vynecháme. Priznáme sa, že sme čakali viac, pokojne aj vymyslených tratí, istotne by nebolo na škodu, keby sa portfólio rozšírilo napríklad i do rely smeru. Potešila prítomnosť módu Autovista, ktorý obsahuje 24 vozidiel. Lenže v prevedení, ktoré v hernom svete nemá obdoby. Do takmer od reality nerozoznateľných modelov vozidiel môžete nazrieť, poprechádzať sa okolo nich, vypočujete si o nich zaujímavé informácie, pričom taká prehliadka interiéru je takmer dokonalá. Istotne, ide len o hranie na efekt, avšak v tomto prípade poteší srdiečko každého milovníka štvorkolesových beštií. Tým najhlavnejším rozšírením je podpora Kinectu. Implementácia otáčania hlavou (tou vašou a následne i jazdca v hre) je dobrou voľbou, pre sviatočných hráčov je zas určený zjednodušený model jazdenia, kde sa nestaráte o akceleráciu či brzdenie, ale len vlastným telom zatáčate. Nie je to nič pre hardcore hráčov, avšak len jedna z mnohých možností. A tých je vo štvrtej Forze neúrekom. Ak vás neosloví kariérny postup, vyberajte si zo stoviek jednotlivých výziev. Systém menu je navrhnutý absolútne prehľadne, nikdy sa nestratíte, nebudete tápať - posielame srdečné pozdravy Gran Turismu 5. Zamrzí len trochu dlhší loading pri nahrávaní trate.

O technickom spracovaní štvrtej Forzy by sa dali písať básne. Grafika sa na prvý pohľad príliš nezmenila, ono sa už pomaly ani nemá na výkon Xboxu 360 ani kam posúvať, avšak spĺňa vysoké štandardy, takže si tú nádheru vychutnáte. Vylepšenia sa však nájdu aj tu. Prostredie pôsobí prirodzenejšie, nejazdí sa za stále totožných podmienok, takže pri západe slnka budete potešení jeho efektom a následne začnete nadávať, že odrážajúce sa lúče od vozovky vás oslepia. Je to pestrejšie, je to krajšie, modely vozidiel sú takmer dokonalé, pridalo sa i na detailoch v okolí trate, ktoré nie je až tak pusté. Čo nás prekvapilo negatívne, bol vizuálny model poškodenia. Je nedostatočný, pomerne chabý a po nárazoch sú autá pooškierané skôr ako angličáky z našej mladosti. Na jazdné vlastnosti má nešetrná jazda výrazný vplyv, ale pri pohľade na Dirt 3 či Drivera je to jednoducho málo. Zvukové efekty sú dostatočne príťažlivé, hudba je naopak neuveriteľne nudná a elektronické dnb skladby nemajú potrebný ráz. A navyše ak pretekáme, radšej ju vypneme, tá vo Forze 4 sa počúvať nedá.

Multiplayer chýbať nemôže a okrem seriózneho pretekania tu nájdete i niekoľko bláznivejších ponúk. Na trati sa môže objaviť až 16 hráčov, pričom najzábavnejšie sú preteky, ktorých sa zúčastní viac ako jedna trieda vozidiel. Vy samozrejme bojujete o čo najvyššie umiestnenie v tej svojej, avšak tí rýchlejší sa pri predbiehaní o jedno kolo a viac dostávajú do kontaktu s pomalšími. Výrazne sa na obľúbenosti medzi virtuálnymi pretekármi podpísali rôzne komunitné fukncie či už od prezentovania vlastných vozidiel, fotiek, videí alebo aukcií vozidiel. Je toho jednoducho dostatočné množstvo na to, aby pre vás Forza MotorSport 4 predstavovala virtuálny svet plný tých najkrajších vozidiel.

Čo sa nám na hre nepáčilo, sme v skratke napísali. Vizuálny model poškodenia, hudba a vôbec by sme sa nebránili zmenám poveternostných podmienok či jazde v noci, širšiemu okruhu druhov pretekov ako napríklad rely. Ale inak je Forza MotorSport 4 perlou medzi pretekárskymi hrami. Vydržíte pri nej sedieť hodinku dve denne dovtedy, pokým nepríde ďalšie pokračovanie. Je to štýlové jazdenie, pozor však na to, že niekomu môže pripadať nudné. Krúženie po tratiach s dôrazom kladeným na čistotu jazdy, nie je pre každého. Štvrtá Forza nám potvrdzuje, že zábavné to stále je. Noviniek je oproti minulému dielu možno pomenej, preto ak nepotrebujete, od posledného dielu nemusíte okamžite vstávať a bežať do obchodu. Ak sa však budete chcieť potešiť na Vianoce, lepšieho kandidáta vám odporučiť nemôžeme. Forza je jazdenie pre kráľov.