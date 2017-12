Sony vyplatilo Ericsson, Google vynovil TV a iPhone 4S žmýka batérie

Za miliardu dolárov odkúpilo Sony podiel v podniku na výrobu mobilov od Ericssonu, Google sa snaží obnoviť záujem o svoju televíznu platformu a Apple hľadá príčinu slabej výdrže batérie v nových iPhonoch.

31. okt 2011 o 9:32 Milan Gigel

Sony bude vyrábať mobily bez Ericssonu

Firma Sony odkúpila za 1,05 miliardy dolárov podiel Ericssonu v ich spoločnom podniku na výrobu mobilov. Týmto krokom chce dosiahnuť zmeny vo výrobnom programe, aby opäť zaujala spotrebiteľov, ktorí o túto značky v posledných rokoch strácajú záujem. Vízia budúcnosti sa opiera a virtuálny priestor, v ktorom bude mobil komunikovať s domácou spotrebnou elektronikou a vytvorí tak platformu pre ovládacie centrum inteligentnej domácnosti. Či to však bude stačiť na úspech ukáže budúcnosť.

Obaja partneri sa dohodli na bezplatnom zdieľaní doterajších patentov a know-how, čo môže znamenať že Ericsson sa s výrobou mobilov tiež nerozlúči. Firmy budú naďalej spolupracovať pri vývoji bezdrôtových komunikačných štandardov, ktoré by mohli priniesť nové vylepšenia pre mobilnú komunikáciu.

Google vynovuje svoju telku

Internetový gigant sa snaží obnoviť záujem o ich platformu Google TV aktualizáciou systému, ktorá bude čoskoro dostupná pre partnerov vyrábajúcich hardvér pre obývačky spotrebiteľov. Nové používateľské rozhranie má priniesť jednoduchšie ovládanie, pribudnú nové multimediálne služby a aplikácie z mobilov sa prenesú na televíznu obrazovku.

Google TV bude podporovať beh aplikácií, ktoré sú v Android Markete dostupné pre mobilné telefóny. To má do obývačiek priniesť nové spôsoby využitia set-top boxov a ponúknuť používateľom služby, ktoré používajú vo vreckovom formáte svojho mobilu. Hovorí sa dokonca aj o hrách.

Google chce týmto krokom dohnať svojich konkurentov, za ktorými zaostáva už od počiatku predstavenia tohto projektu. Za všetkým hľadajte peniaze. Prevádzkovateľom videoslužieb sa nepáči ak niekto siaha do ich peňaženky a atraktívny obsah nikdy nie je zadarmo.

iPhone4s má problém s výdržou

Softvérová chyba spôsobuje, že výdrž batérií v novom iPhone 4S nie je taká, ako výrobca sľuboval. Za všetko môže pravdepodobne funkcia automatického nastavenia časového pásma v prípade, že cestujete. GPS modul sleduje vašu polohu a žmýka energiu z batérie natoľko, že na jedno nabitie vydrží o tretinu menej.

Zatiaľ sa však nepodarilo presne zistiť príčinu problému a rôzni používatelia v internetových fórach hlásia rôzne skúsenosti. Isté však je, že Apple bude musieť zapracovať na záplate, ktorá dá všetko do poriadku. Nie je to po prvý krát, čo firma horúcou ihlou šila záplatu na chyby, ktoré neodhalila počas testovania. Vo svete IT to však nie je nič nezvyčajné a podobné problémy riešia aj iní výrobcovia.