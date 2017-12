Med chráni cievy

Champaign 26. júla (TASR) - Dve štúdie vedcov z University of Illinois obsahujú dobré správy pre milovníkov medu. Po prvé opäť sa potvrdilo, že antioxidačný ...

26. júl 2002 o 1:24 © TASR 2002

Champaign 26. júla (TASR) - Dve štúdie vedcov z University of Illinois obsahujú dobré správy pre milovníkov medu. Po prvé opäť sa potvrdilo, že antioxidačný účinok medu stačí na konzerváciu mäsa bez straty chute. Po druhé sa ukázalo, že v krvi zmiešanej s účinnými látkami medu sa vyskytovalo menej substancií škodiacich cievam.

Najmä tmavý med spomaľuje oxidáciu lipoproteínov s nízkou denzitou (LDL), ľudovo nazývaných zlý cholesterol, informuje časopis Journal of Agricultural & Food Chemistry. Tento proces zapríčiňuje ukladanie artériosklerotických povlakov na stenách ciev. Povlaky sú výsledkom reakcie cholesterolu s kyslíkom.

Vďaka precíznej meracej metóde tím vedcov na čele s chemičkou Nicki Engesethovou zistil, že antioxidanty v mede sa zhodujú s tými v ovocí a zelenine a tiež majú schopnosť tlmiť aktivitu agresívnych molekúl - voľných radikálov.

Spomínaná meracia metóda má skratku ORAC - z anglického Oxygen Radical Absorbing Capacity. Týmto postupom sa meria neutralizácia voľných radikálov antioxidantmi.

Hodnoty pre med sa pohybovali od troch do 17. Hodnoty bežne konzumovaného ovocia a zeleniny ležia medzi 0,5 a 16. Ak by napríklad človek zjedol rovnaké množstvo melónov a medu, prijal by identický objem antioxidantov. V praxi je to samozrejme nereálne, ale štúdie podľa Engesethovej ukázali, že med je zdravšou náhradou cukru.