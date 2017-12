Hewlett­-Packard sa napriek zlým výsledkom počítačov nevzdá

Staré vedenie firmy HP chcelo divíziu osobných počítačov predať alebo odčleniť. Nové teraz rozhodlo, že si ju nechá.

30. okt 2011 o 20:00 Jozef Tvardzík





PALO ALTO, BRATISLAVA. Neúspech tabletu TouchPad s operačným systémom WebOS a nepresvedčivé výsledky doviedli bývalého šéfa firmy Hewlett-Packard (HP) Lea Apothekera k rozhodnutiu vzdať sa výroby tabletov aj počítačov.

Návrh na predaj či oddelenie divízie PSG, ktorá v HP vyrába počítače, notebooky, smartfóny a tablety, však nenašiel pochopenie u akcionárov.

Vysoké náklady

Meg Whitmanová, ktorá nahradila Apothekera, chce pokračovať v jeho práci, no pre televíziu Bloomberg prezradila, že firma naďalej počíta s tým, že divízia PSG ostane v jej portfóliu.

Podiel na trhu trhový podiel HP vzrástol o 0,4 % na 17,7 %,

HP predal v III. štvrťroku 16,2 milióna počítačov,

druhé miesto s podielom 13,5 % a 12,4 milióna počítačov obsadilo Lenovo. Zdroj: Gartner

„HP zhodnotilo strategický, finančný a prevádzkový dosah, ktorý by odlúčenie divízie spôsobilo. Som presvedčená, že správnym rozhodnutím je ponechať si ju,“ uviedla vo vyhlásení.

Oddelenie divízie by nebolo lacnou záležitosťou. Podľa prepočtov by vyšlo firmu jednorazovo najmenej na 1,5 miliardy dolárov. Ďalšiu miliardu ročne by vynaložila na vývoj technológií, ktoré by divíziu nahradili.

„HP je firma s množstvom omylov. Toto je dosť veľký obrat od stratégie bývalého šéfa,“ povedal pre server BusinessWeek analytik Brian Marshall z ISI Group.

Apotheker plánoval, že sa firma bude venovať len softvéru. Chcel kúpiť britskú softvérovú firmu Autonomie za 10,3 miliardy dolárov.

Nová šéfka k tomu nezaujala jasné stanovisko. Ak by k transakcii došlo, išlo by o 60­percentné preplatenie dnešnej hodnoty firmy. Akcionári od začiatku tento obchod odmietali.

Budúcnosť s Windows 8

HP pod Whitmanovej vedením sa vzdá operačného systému WebOS. Nahradiť ho má v tabletoch a počítačoch v druhej polovici budúceho roka Windows 8.

Týmto krokom sa chce HP priblížiť k spoločnosti Apple. „Trh bol vytvorený Applom. To však neznamená, že nemôžeme byť dvojkou na trhu,“ povedala Whitmanová.

Podľa Karla Javůrka z portálu Živě.cz tablety s novým operačným systémom pripravujú viacerí výrobcovia. Je teda možné, že už pri jeho uvedení budeme svedkami bohatej ponuky modelov s rozdielnymi veľkosťami a hardvérovou platformou.