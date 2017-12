Steam ponúka zľavy na halloweenske napätie a strach

29. okt 2011 o 12:30 Ján Kordoš

Začneme klasikami ako Left 4 Dead 1 a 2, Resident Evil 5, Ghost Master, Stalker, Devil May Cry 3 a 4, Bioshock 1 i 2, Borderlands, Amnesia či séria Penumbra - všetky zoženiete pod 10 € a akcií je omnoho viac. Nad desiatku by sme vybrali Silent Hill: Homecoming, z tých novších (a teda drahších, no stále so zľavou) zas Dead Island alebo FEAR 3. Akciechtiví hráči teda nájdu svoju dávku strachu a napätia na Steame, adventúristi si už užívajú na GOG.

Zdroj: Steam