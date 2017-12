Novinky o handhelde PlayStation Vita

28. okt 2011 o 20:10 Ján Kordoš

Dlhšiu dobu sa polemizovalo o tom, či sa Sony odhodlá podporiť používanie flashu v zabudovanom internetovom prehliadači. Napokon by stávku vyhrali pesimistickejšie zmýšľajúci, pretože Sony oficiálne zamietlo jeho použitie pri launchi handheldu. Neznamená to síce, že sa neskôr nemôže stať jeho súčasťou, avšak nespoliehali by sme sa na to. Zároveň bola oficiálne potvrdená podpora Javascript 1.7 a HTML5 hneď pri vydaní PlayStation Vita. Taktiež budú prenosné uložené pozície z PSP hier cez PS3 alebo PC a zvýšenie rozlíšenia textúr z 270p na 540p, čiže rozlíšenie, na ktorom budú bežať hry pre Vitu. Podľa Famitsu nebude hneď po začatí predaja v Japonsku podporovaný herný archív stiahnuteľných hier z PSOne a TurboGrafx-16, počíta sa s ním neskôr.

A na záver jedna pozitívna správa: prvá bundle-ovaná verzia PlayStation Vita v 3G verzii so 4GB pamäťovou kartou sa pre nás objaví o týždeň skôr, čiže nie 22. februára, ale o sedem dní skôr, spoločne s hrou Little Deviants. Tá využíva oba dotykové panely (predný i zadný), pohybový senzor, obe kamery a mikrofón. Jednoduchá ukážka toho, čo PS Vita dokáže. Cena tohto balíku bola predbežne stanovená na 349,99 amerických dolárov. Samostatne dostanete 3G Vitu za 299,99 dolárov, hru kúpite za 39,99 dolárov a pamäťovú kartu za ďalších dvadsať.

Ušetriť sa na tom teda dá, ak máte záujem presne o túto hru a musíte mať prenosnú konzolu PlayStation Vita stoj čo stoj o týždeň skôr, než bežní smrteľníci.

Zdroj: Shacknews, VG24/7