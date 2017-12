Konečne prvé užitočné auto. Päť najlepších videí týždňa

Ako urobiť z džípu užitočné auto? Aký je svet virálnych videí? A ako sa cítia športovci? Pozrite si najlepšie videá zo sociálnych sietí.

29. okt 2011 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Jeepmusic

Autá zvyčajne používame na oveľa prízemnejšie veci. Obzvlášť tie veľké škatule určené do hôr, ktoré (takmer výhradne) muži aj so svojimi egami tak radi parkujú v meste cez dve miesta. Pritom ono je to vlastne len trochu väčší hudobný nástroj.

video //www.youtube.com/embed/LFybwg4wadI

Basketbal

Hra, ako žiadna iná. No dobre, toto už je trochu priveľký optimizmus, ale basketbal nám príde ako o čosi „múdrejší“ šport než hokej alebo futbal. Alebo inak: máme ho subjektívne radi, rovnako ako túto reklamnú poctu.

video //www.youtube.com/embed/vYDS_MEWPU0

Zblízka

Keď už sme pri športoch, nemali ste niekedy chuť nahrať si ten prvozjazd, ktorý ste začiatkom zimy na svojom snowboarde či lyžiach urobili skoro ráno nadol panenským snehom? A nechceli ste vedieť, čo vidí špičkový surfer pod vlnou?

video //www.youtube.com/embed/GUEZCxBcM78

Sci-fi

Sme technologickí optimisti. Veríme, že technológie a veda robia svet lepším, to len ľudia si ho medzi sebou navzájom kazia. A tešíme sa na svet, kde všetky tie krpaté serepetičky okolo nás budú konečne fungovať – ak taký vôbec niekedy bude jestvovať.

video //www.youtube.com/embed/a6cNdhOKwi0

Pocta viralom

Nasledujúce video je pocta všetkému, o čo sa na tomto mieste každý týždeň už od januára snažíme. Užite si ho.