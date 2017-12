Najdlhšia cesta pre iOS

28. okt 2011 o 17:30 Ján Kordoš

The Longest Journey patrí nielen do zlatého fondu adventúr, ale i hier ako takých. Majitelia iVecí si môžu pripomenúť časy minulé, pretože Funcom plánuje port pre iOS, neskôr i s Dreamfallom. Momentálne je to však hudba budúcnosti, vývojári finišujú s prácami na The Secret World. Ak si chcete znovu vychutnať božskú atmosféru pôvodnej hry a neviete nájsť médiá s originálnou hrou, siahnite po digitálnej verzii na Steame alebo Good Old Games.

Zdroj: VG24/7