Nintendo vykázalo obrovskú stratu

28. okt 2011 o 14:25 Ján Kordoš

Pôvodné čisté predaje napokon boli upravené z pôvodných 900 miliard jenov (8,46 mld. €) na 790 mld. JPY (7,43 mld. €), operatívny zisk poklesol z 35 mld. JPY na 1 mld. JPY (z 330 miliónov € na 10 mil. €). Dôvodom týchto strát je výrazný pokles predajnosti ako hardvéru, tak i softvéru. Staršie Nintendo DS nebolo adekvátne nahradené novinkou s označením 3DS a predáva sa lepšie ako nová verzia! Nintendo Wii síce stále patrí medzi najpredávanejšie herné konzoly, avšak pokles amerického doláru oproti japonskému jenu oslabil celkové zisky.

Najlepšie na tom nie je Nintendo s predajom hier. Večne kritizované úzke portfólio titulov pre Nintendo Wii robí z tejto konzoly prístroj pre niekoľko hier a Nintendo 3DS sa stále borí s problémom väčšieho počtu kvalitných titulov. Najlepším z nich je aj podľa predajnosti remake staršieho hitu The Legend of Zelda: Ocarina of Time - tejto dobrodružnej hre sa podarilo pokoriť miliónovú predajnosť, zatiaľ sa celosvetovo predalo 1,41 mil.kusov.

Doteraz sa predalo 6,93 milióna kusov Nintenda 3DS (DS-ko má takmer 150 miliónov majiteľov), pričom bolo predaných len 8,87 milióna kusov hier pre tento handheld. Väčšina hráčov si teda zakúpila pre 3DS len jednu jedinú hru. Do týchto dvoch posledných čísel sú však započítané už aj októbrové predaje z prvých týždňov (zdroj: VGChartz). Prenosná konzola sa mierne prebrala k životu znížením ceny a istotne je pomôže aj príchod osvedčených značiek na trh. V priebehu novembra a decembra sa totiž objaví Super Mario 3D a Mario Kart 7.

Nintendo si môže len a len vydýchnuť, že konkurenčný handheld PlayStation Vita sa na severoamerickom a európskom trhu objaví až koncom februára budúceho roku.

Zdroj: Shacknews