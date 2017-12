Ako usporiť pri nákupoch cez web (6 rád)

Internetové obchody nie sú iba symbolom komfortu, kedy stačí kliknúť myšou aby sa tovar ocitol pri vašich dverách. Obchodníci, ktorí ponúkajú svoj tovar a služby vo virtuálnom priestore dokážu podliezť ceny tých, čo prevádzkujú kamenné predajne. Majú pre

to viacero predpokladov.

Dokážu osloviť väčší počet zákazníkov, nemajú obmedzené otváracie hodiny, ich prevádzkové náklady sú nízke a ak sa naskytne príležitosť, radi pracujú s tovarom určeným pre iné trhy. Výsledkom sú ceny, nad ktorými kamenní obchodníci plačú a spotrebitelia žasnú. Ako z ponuky vyťažiť maximum?

1. Porovnávajte

Kým hodíte tovar do virtuálneho košíka, prezrite si ponuku konkurenčných internetových obchodov. Ak zohľadníte náklady na doručenie, môže sa stať že inde nakúpite lacnejšie. Využite vyhľadávač s osvedčenými formulkami "tovar cena site:sk" a "tovar do košíka site:sk", aby ste vedeli na čom ste. Výhodou je, že do prehľadu zaradíte aj malé obchody, o ktorých ste nikdy nepočuli. Použite porovnávacie služby heureka.sk, najdicenu.sk a podobné, ktoré vám ponúknu rýchly prehľad o cenových hladinách. Nezabudnite pri tom na weby výrobcov, kde nájdete odporúčanú cenu, pod ktorú sa musíte dostať minimálne desiatimi percentami.

2. Zjednávajte

Ponuka internetových obchodov nie je pevná a častokrát sa nájde priestor na diskusiu. Zodvihnite telefón a pokúste sa pri väčšej objednávke zjednať doplnkovú zľavu, alebo sa pýtajte na tovarovú položku, ktorá v ponuke obchodníka býva. Aj jedno percento zľavy sa na výslednej sume prejaví. Každý predajca je vďačný za úspešne uzavretý obchod a vie, že spokojný zákazník sa vracia. Klikanie myšou a dobierková platba kdesi v budúcnosti bolia pri rozhodovaní menej, ako vyťahovanie hotovosti pri pokladnici v kamennom obchode.

Možno vás neprekvapí, že na väčšiu ochotu narazíte pri menších obchodníkoch, ako vo veľkých obchodných domoch. Komunikatívnosť a postoj k zákazníkovi v telefóne vám prezradí o predajcovi to, čo na jeho webe nevyčítate.

3. Sledujte špeciálne ponuky

Zriaďte si nákupnú e-mailovú adresu pre zbieranie akciových letákov a ak plánujete kúpu čohokoľvek, začnite sledovať ponuky, ktoré sa zbierajú vo vašej poštovej schránke. Obchodníci pravidelne rozosielajú virtuálne letáky s cenovo zvýhodnenými ponukami, kde sa objavujú tovary ktoré za nižšie ceny ponúkli do obehu výrobcovia, alebo prišli z iného trhu s odlišnou cenovou hladinou. Môže ísť o odľahčené novinky nahrádzajúce staré modely výrobkov, alebo končiace modely, ktoré treba vyprázdniť zo skladov výrobcov. Nie je nezvyčajné, ak predajcovia upozorňujú na sezónne zaujímavý tovar, kde sú ochotní vzdať sa časti marže s dúfaním, že si prihodíte do košíka čosi navyše.

Pozornosti by nemala ujsť v obchodoch ani kolónka výpredaj, kde sa nachádzajú dlhodobé ležiaky predajcu, alebo tovar ktorý bol otvorený a vrátený zákazníkmi v 7 dňovej lehote avšak kvôli poškodenej škatuli už nie je predajný ako nový. Najmenej zaplatíte za tovar opravovaný, ktorý pochádza z reklamácií. Sami viete, koľko odvahy si pri akom druhu tovaru môžete dovoliť.

4. Ušetrite náklady na dopravu

Rôzni predajcovia v obdobiach s predajnou špičkou vyhlasujú časovo obmedzené akcie pri ktorých neplatíte za prepravu tovaru a nepísaným pravidlom je, že ak pri nákupe prekročíte predpísaný objem, za dopravu tovaru nezaplatíte. Sledujte meniace sa podmienky, plánujte nákupy na výhodnejšie obdobie a s trochou šikovnosti môžete znížiť cenu nákupu o 5 až 10 eur. To je dosť na to, aby ste si mohli dopriať v tejto hodnote drobnú odmenu.

Ak nakupujete cez internet pravidelne, vyplatí sa vyvesiť na stenu nákupný zoznam, ktorý sa bude postupne zapĺňať požiadavkami členov rodiny. Ak sa objednávky nahromadia a vybavíte ich na jednom mieste, ušetríte na doprave viac, ako ste si mysleli. Ak od tejto sumy odrátate náklady, ktoré by vám vznikli pri nákupe v kamennej predajni, možno zistíte že vás doprava nestála vôbec nič.

5. Nazrite za hranice

Niektoré tovary môžu byť v cudzine výrazne lacnejšie, ako na domácom trhu. Môže ísť o elektronické hračky a rôzne drobnosti z Ázie, alebo tovar špecifický pre niektoré krajiny, ktorý zakúpite v aukčných domoch eBay.com a Amazon.com. Ak je cenový rozdiel výrazný, mali by ste pouvažovať či ísť do toho. Rátajte však s obmedzenou zárukou a možnosťami reklamácie.

Mnohé z týchto tovarov však môžete nájsť aj na inzertných serveroch, kde ich ponúkajú ľudia, ktorí v cudzine nakupujú pravidelne. Ak vám chýbajú skúsenosti s obchodovaním cez hranice, môžete využiť ich služby - hoci aj s osobným prevzatím, kde budete mať úplne jasno v tom, akú kvalitu kupujete.

6. Vyhláste na internete výberové konanie

Ak potrebujete latky na renováciu plota, plastové okná, hľadáte partiu na omietky v novostavbe, alebo nepoznáte žiadneho odvážneho remeselníka, ktorý by vám natrel plechovú strechu, nemusíte listovať inzertnými časopismi. Ak vyhlásite na internete výberové konanie, ponuky sa k vám pohrnú v priebehu niekoľkých dní.

Dopytové portály sú sprostredkovateľmi medzi registrovanými podnikateľmi a občanmi. Po roztriedení rozosielajú dopyty tisíckam podnikateľov z celej republiky, aby dohodli obchod, ktorý by možno inak nevznikol. Ich výhodou je, že dokážu bezplatne osloviť subjekty, ku ktorým by ste sa inak neprepracovali. V databáze sú aj malé prevádzky a jednotlivci, pre ktorých sú ostatné spôsoby inzercie pridrahé.

Funguje to jednoducho. Na webe vyplníte formulár do ktorého vpíšete čo a kedy potrebujete, priložíte na dokumentáciu niekoľko fotografií, svoju predstavu o cene a vaše očakávania. Po odoslaní dopytu vás telefonicky kontaktuje personál dopytového servera. Po overení údajov a ich podrobnejšom spracovaní sú informácie rozoslané firmám, ktoré vám zašlú cenovú ponuku, alebo sa k vám nezáväzne prídu pozrieť, aby dokázali svoje práce naceniť. Výsledkom je niekoľko ponúk, z ktorých si môžete, avšak nemusíte vybrať tú najzaujímavejšiu.

Odrazovým mostíkom môže byť pre vás server 123dopyt.sk či poziadavka.sk, s ktorými získate potrebné skúsenosti. Neraz je možné týmto spôsobom ušetriť nemálo peňazí.