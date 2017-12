Zem zaplní sedem miliárd ľudí

Sedem miliárd ľudí. Túto hranicu prekročí počet obyvateľov Zeme v slume. Indickom alebo africkom.

27. okt 2011 o 17:55 Tomáš Prokopčák

DILLÍ, BRATISLAVA. Môže to byť miesto podobné stovkám až tisícky rovnakých po celom svete. Zablatená, špinavá a páchnuca oblasť niekde na periférii, plná ľudí tiesniacich sa v nedostatočných hygienických podmienkach s obmedzeným prístupom k čistej pitnej vode.

Napríklad chudobný indický Madanpur Khadr na periférií hlavného mesta krajiny, kam úrady vysťahovali obyvateľov zo slumu v strede Dillí. V krajine, kde už dnes žije viac ako miliarda a dvesto miliónov ľudí nie je výnimkou.

Oblasť Madanpur Khadr ešte pred desaťročím nejestvovala, na jej mieste boli iba lúky a dobytok, kde tu nejaké obydlie. Dnes sa v narýchlo a mizerne postavených budovách tiesni štyridsaťtisíc obyvateľov, bez kanalizácie a práce, často desať ľudí v jednej izbe.

Po kliknutí infíografiku zväčšíte.

India alebo Afrika

Takéto miesto je jedna z najpravdepodobnejších lokalít, kde sa koncom októbra narodí sedemmiliardtý človek. Toľko ľudí bude podľa štatistikov z OSN k 31. októbra žiť na našej planéte. A ich počet bude naďalej rásť.

Nik presne nedokáže povedať, na ktorom mieste dosiahne Zem populáciu sedem miliárd. Ide skôr o tipovanie až hádanie, pričom rovnako ako v Indii to pokojne môže byť v Afrike. Stále sa tam rodí veľa detí, no množstvo ľudí sa nedožije pokročilého veku.

„Môžeme povedať, že vysoká plodnosť sa dnes týka zhruba 16 percent svetovej populácie," hovorila pre magazín National Geographic Hania Zlotniková z komisie OSN, ktorá sa zaoberá otázkami populácie a rozvoja. „Prevažne v Afrike."

V niektorých subsaharských oblastiach má jedna žena v priemere päť detí, no ak sa niekto dožije päťdesiatky, je skôr výnimkou. Nielen Afrika je však za súčasným rýchlym nárastom obyvateľov. Do polovice storočia by na našej planéte malo žiť deväť miliárd ľudí a India bude mať viac občanov ako Čína.

OSN navyše odhaduje, že do konca storočia by mohlo žiť na Zemi 15 miliárd ľudí. Odborný magazín Nature či magazín Economist však oponujú a hovoria, že od polovice storočia bude populácia skôr klesať.

Chýba základné

V samotnom indickom Dillí žije viac ako dvadsať miliónov ľudí. Sťahujú sa sem obyvatelia z chudobnejších oblastí a chaoticky zakladajú slumy. Často sú ich jedinou sociálnou istotou deti.

Chanchal má dvadsať sedem a čaká štvrté. Do indického Madanpur Khadr prišla podľa denníka Guardian pred ôsmymi rokmi s cieľom dobre sa vydať. Teraz žijú spolu s mužom a deťmi v jednej miestnosti.

Nie je výnimkou, že väčšina rodín má štyri až osem detí a o plánovanom rodičovstve nikdy nepočuli. A ak aj áno, podobným nápadom mimovládnych organizácií sa snažia vyhnúť. V oblasti chýbajú základné potreby, školám, v ktorých sa tiesni priveľký počet žiakov pomôcky a učitelia.

Chanchal však plánuje pre svoje deti lepší život a posiela ich do súkromnej školy. „Chcem aby sa stali učiteľmi." Sama je totiž negramotná.