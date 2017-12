Martin Hajduch: Neplníme si dostatočne svoju povinnosť voči civilizácii

"Naša civilizácia sa rozvíja pomocou vedy,“ hovorí biogenetik Martin Hajduch. „Bez nej by sme nemali dnes samozrejmé veci.“

27. okt 2011 o 12:13 Tomáš Prokopčák

"Naša civilizácia sa rozvíja pomocou vedy,“ hovorí biogenetik Martin Hajduch. „Bez nej by sme nemali veci, ktoré dnes považujeme za samozrejmé.“

Prečo vlastne potrebujeme odborné vedecké magazíny?

„Produkt základného výskumu je publikácia v medzinárodných vedeckých časopisoch. Publikované vedecké práce majú veľmi veľký význam, pretože sú v nich obsiahnuté vedomosti našej civilizácie.

Väčšina prác základného výskumu môže byť využitá v blízkej alebo ďalekej budúcnosti - aj keď v súčasnosti ešte nemusíme poznať ich využitie. Naša civilizácia sa rozvíja pomocou vedy, bez nej by sme nemali veci, ktoré dnes považujeme za samozrejmé.“

Ako rozoznáme dobrý vedecký časopis?

„Existuje veľmi veľa vedeckých časopisoch, ktoré sú roztriedené podľa ich citovanosti (tzv. IF - impact factor). Slabú vedeckú prácu neuverejnia v časopise s vysokým IF a naopak. Takže aj miesto uverejnenia vedeckej práce vypovedá o kvalite publikovaného výskumu.

Za uverejnenie vedeckého článku - potom, ako prešiel oponentúrou, tzv peer-review procesom - sa v niektorých časopisoch musí platiť a v iných nie. To závisí od obchodnej politiky konkrétneho vydavateľstva. Vo všeobecnosti platí, ak je publikovaná práca voľne prístupná (tzv. open access) tak sa za publikovanie musí platiť.“

Ktorý vedecký magazín považujete za najdôležitejší?

„Najdôležitejšie sú vo všeobecnosti Nature alebo Science. To sú všeobecné časopisy, ktoré uverejňujú iba práce veľkého všeobecného významu.

Potom má každá disciplína svoj časopis číslo jedna. Napríklad v ekologických vedách je to Ecology Letters. Časopisy s najvyšším IF - čiže práce v nich uverejnené sa veľmi citujú - sú najdôležitejšie.“

Máme na Slovensku odborné či popularizačné časopisy porovnateľné so zahraničím?

„Pokiaľ mi je známe tak na Slovensku nemáme časopis, ktorý by mal významný IF, čiže by vedecké práce z neho boli veľmi citované. Hlavný dôvod je slabé financovanie vedy na Slovensku, za čo sa osobne veľmi hanbím.

Ako relatívne bohatá krajina - sme členmi prestížnych ekonomických združení ako je Eurozóna alebo OECD - si neplníme dostatočne svoju povinnosť voči našej civilizácii, neprispievame k vedeckému poznaniu tak, ako by sme mohli. Ja iba netrpezlivo čakám na našich politikov kedy si to uvedomia.

Z popularizačných časopisov je tu Geo alebo Quark, ktoré sú myslím porovnateľné.“