Alexandra Zahradníková: Vyžaduje to iný slovník, zamyslenie a čas

Magazín The Scientist mal zaniknúť. Napokon ho zachránil kanadský vydavateľ. „Informácie tam sú síce popularizačnou formou podané, no na veľmi vysokej úrovni,“ hovorí biofyzička Alexandra Zahradníková.

26. okt 2011 o 14:34 Tomáš Prokopčák

Magazín The Scientist mal zaniknúť. Napokon ho zachránil kanadský vydavateľ. „Informácie tam sú síce popularizačnou formou podané, no na veľmi vysokej úrovni,“ hovorí biofyzička Alexandra Zahradníková, vedúca Laboratória molekulárnej biofyziky SAV.

Bol magazín The Scientist významný?

„Je veľmi zaujímavý. Je to najmä magazín pre vedcov, aj keď možno aj pre širokú verejnosť. No informácie sú síce popularizačnou formou podané, no na veľmi vysokej úrovni. Veľké percento ľudí, ktorí nemajú s vedou nič dočinenia, by sa však nad textami muselo veľmi zamyslieť.“

A pre vedcov?

„Pre nás je veľmi podstatný, aj keď sa zaoberá len vedami o živej prírode. Správa, že by mal skončiť, ma príliš nepotešila. Vzápätí však vyšla správa, že nekončí, pretože sa našiel nový vydavateľ.“

Je vôbec dôležité, aby niekto vedu popularizoval?

„Ťažko povedať, či je to dôležité pre vedca. Je všeobecne dôležité, aby ľudia chápali, čo robí veda pre ľudí a pre svet. Mám dojem, že kedysi sme sa základné veci dozvedeli v škole, ale mali sme ďaleko menej konkrétnych, aktuálnych informácií.

Pritom keď budete čítať úvodníky v Nature alebo v Science, tak sa často dozviete, že vedecké vzdelanie od piatich rokov v období povinnej školskej dochádzky je nedostatočné."

Aká je úroveň popularizácie na Slovensku?

„Situácia sa veľmi zlepšila v tom, že média začali mať záujem priblížiť skutočnú vedu a vedcov. Do médií sa dostávajú aj informácie, ktoré hovoria o vedcoch ako o úplne normálnych ľuďoch. Myslím si, že je dôležité prinášať aj predstavu toho, čo ich vlastne motivuje k práci, ich osobné pohľady.“

Prečo?

„Výsledky v koncových aplikáciách je ľahké používať. Je ľahké používať mobilný telefón, počítač či užívať lieky. Človek tomu nepotrebuje rozumieť. Ale za týmto všetkým sú desaťročia práce.

Ak túto prácu chcete širokej verejnosti vysvetliť, musíte to zjednodušiť niekedy až tak, že to nie je pravda. Základný výskum je pritom veľmi dôležitý a aplikovaný výskum bez základného je prázdne slovo. Sú to schodíky nad prvým schodíkom, a keď ten prvý nemám, tak tá celá štruktúra padne."

Siahli by ste po nejakom slovenskom médiu?

„V bývalom Československu máme Quark a Vesmír. Quark je orientovaný viac na mládež a slovník je tomu prispôsobený. Ale aj tam sú veľmi zaujímavé veci, len sú relatívne odľahčené a určené tej vekovej generácii. Vesmír je viac pre dospelákov. A do oboch časopisov prispievajú Slováci aj Česi.

Veľa však závisí od prispievateľov - pritom to nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to iný slovník, zamyslenie a najmä nájsť si čas.

Sama som napríklad sľúbila, že napíšem článok, ale vďaka neskutočnej administratívnej vyťaženosti som zatiaľ nemala kedy.“

A menej špecializované?

„Mám dojem, že internetové sekcie novín či novinové články u všetkých hlavných denníkov sa veľmi dobre vyvinuli, napríklad s porovnaním spred desiatich rokov. Predtým totiž aj na nás bol nátlak, aby sme popularizovali vedu, no neboli v tých médiách recipienti."