Ako kupovať na internete bezpečne?

Nízka cena nie je pri internetovom nakupovaní garanciou dobrej kúpy. Aj keď môžete pri každom sklamaní tovar vrátiť predajcovi, peniaze za poštovné a stratený čas vám nik nevráti späť.

26. okt 2011 o 13:17 Milan Gigel

Nízka cena nie je pri internetovom nakupovaní garanciou dobrej kúpy. Aj keď môžete pri každom sklamaní tovar vrátiť predajcovi, peniaze za poštovné, stratený čas pri čakaní na doručenie a príležitosť na kúpu tovaru v časovo obmedzenej akcii u iného obchodníka vám nik nedá späť.

1. Hľadajte ohlasy iných

Referencie by mali byť prvým, čo vás pri neznámom internetovom obchode zaujíma. Z reakcií zákazníkov sa dozviete či sa na predajcu možno spoľahnúť a ako sa stavia k riešeniu prípadných sporov. Nazrite na zákaznícky portál http://staznosti.sme.sk, prečítajte si hodnotenia spotrebiteľov na stránke http://overene.heureka.sk, nazrite do diskusných skupín na internete a prevetrajte cez vyhľadávač názov obchodu v spojení so slovíčkami "podvod", "nespokojný", "neodporúčam", "klamú". Pri malom obchode si pozrite meno prevádzkovateľa a spojte s ním vo vyhľadávači čarovné slovíčka. Aj keď ide o subjektívne hodnotenia v ktorých zväčša prevládajú emócie, ak je negatívnych ohlasov viac, viete čo môžete očakávať.

2. Skontrolujte dostupnosť firmy

Zrozumiteľná slovenčina na stránke nie je zárukou toho, že je prevádzkovateľom obchodu slovenský subjekt. Nízke ceny možno dosiahnuť aj tým, že pochádzajú z trhu s inou cenovou hladinou. Preverte si kontakt s prevádzkovateľom a pokúste sa zamestnať ho otázkami týkajúcimi sa tovarov a ich dostupnosti. Ak bude s ochotou a bez čakania reagovať na vaše dopyty, je veľká pravdepodobnosť že sa s ním bez problému spojíte aj v prípade problémov. Adresa prevádzkovateľa, hmotnosť a objem objednávaného tovaru vám napovedia, aké budú vaše náklady spojené s jeho vrátením v prípade nespokojnosti.

3. Čítajte obchodné podmienky

Pravidlá, ktorými sa riadi vaša objednávka pri jej odoslaní nie sú riadené iba zákonmi, ale aj obchodnými podmienkami, ktoré sú povinnou súčasťou každého internetového obchodu. Prečítajte si ich a snažte sa z nich vyčítať postoj obchodníka k zákazníkovi. Ak vám zamlčuje možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu, používa slovné spojenia typu "spotrebný tovar s obmedzenou zárukou", alebo príliš intenzívne odlišuje koncového zákazníka od podnikateľa, malo by to byť pre vás výstražným znamením. Neváhajte informovať o nedostatkoch SOI, pretože iba aktívni spotrebitelia majú v rukách moc chrániť tých ostatných.

4. Cena tovaru nemusí byť definitívna

Dodatočné náklady za dodávku tovaru sa zvyčajne dozviete až pri uzatváraní nákupu vo virtuálnom košíku. Je nemilým prekvapením, ak vám k tovaru predajca priráta vysoké náklady za balné, doručenie, či dobierkovú službu. Pri malom nákupe sa môže v niektorom z obchodov stať, že poplatky prevýšia hodnotu tovaru. Keďže zatiaľ legislatíva na predajcov nevyvinula žiadnu páku na to aby predajné ceny zreálnili, porovnávajte ceny tovarov až pri zúčtovaní košíka. Hoci aj s falošnými kontaktnými údajmi, ak ich predajca v tomto kroku vyžaduje.

5. Preverte dodaciu lehotu

Nie je samozrejmosťou, že špedičnou službou vám predajca tovar dodá do 24 hodín. Je bežné, že veľkým internetovým obchodným domom trvá dodávka 4 až 5 dní, iní predajcovia taktizujú pri znižovaní nákladov a tovary naskladňujú pre distribúciu iba raz týždenne. Pokúste sa zistiť, akým systémom predajca funguje. Čas znamená peniaze - pre vás aj pre neho.

6. Plaťte pri dodaní

Pokiaľ nemáte dlhodobý pozitívny kontakt s predajcom, nikdy neplaťte za tovar vopred a držte sa výhradne platby pri dodaní. Budete mať istotu, že pri odloženej objednávke ju môžete kedykoľvek odmietnuť. Je málo pravdepodobné, že sa s vami bude predajca súdiť o stratu vo výške jeho dopravných nákladov.