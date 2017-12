Testovali sme škatuľku plnú zábavy

Ak malá škatuľka dokáže zmeniť služby telky na nepoznanie, spozornieť by mali hlavne výrobcovia televízorov. Pri prepájaní s internetom asi úplne nepochopili, čo od inteligentného televízora očakávame.

26. okt 2011 o 10:30 Milan Gigel

Kratochvíľu, ktorá dokáže prekračovať hranice internetu a morálky bez ohľadu na naše záľuby. Mnohých bavia najnovšie filmové trháky a seriály, vysielanie televíznych staníc bez platenia a videá, ktoré možno do éteru televízii nepatria. To všetko môžete mať.

Viac ako prehrávač

Eaget M6 je multimediálny prehrávač, ktorý sa na prvý pohľad od ostatných na trhu v mnohom nelíši.

Eaget M6 Rozmery:217 x 122 x 165 mm

Hmotnosť: 1 kg (bez disku)

CPU:Realtek RTD1073DD

RAM: 128MB SDRAM, 256MB Flash

Video formáty: KV, TS, M2TS, MTS, TP, WMV, IFO, ISO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, MOV, RM, RMVB, FLV

Audio formáty: MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC, AC3, DTS

Ostatné formáty: JPG/JPEG, BMP, PNG, GIF

Video kodeky a kontajnery: H.264, VC-1, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx, Xvid, FLV, RM/RMV

Rozhranie: 1x HDMI 1.3

1x komponentné

1x kompozitné

1x S/PDIF (optický výstup zvuku)

1x koaxiálny výstup zvuku

1x čítačka pamäťových karet (SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro)

2x USB 2.0

1x RJ-45 (10/100 Mbps)

Dostupnosť: http://www.eaget.cz

Cena:od 93,10 €

Má sieťové rozhranie pre prístup k internetu, šachtu pre pevný disk, čítačku SD kariet, diaľkový ovládač a niekoľko konektorov pre pripojenie k televízoru. Je vzhľadný a svojimi útlymi rozmermi mnoho miesta pod televízorom nezaberie. Je presne taký, ako má byť.

Pod kapotou je počítač, ktorý zvládne viac, ako iba prehrávať filmy, hudbu a videoklipy v početných počítačových formátoch. Dokáže z internetu sťahovať zdieľaný obsah z P2P sietí, nahliadne do archívov našich domácich televízií, ponúka živé vysielanie domácich a zahraničných masmédií a ak vám to je málo, nalistujete si v jeho ponuke pre pobavenie detí rozprávky z YouTube či aktuálne skupinové zľavy pre posilnenie vášho konzumu. Ako pri počítači, avšak s diaľkovým ovládačom v ruke pred veľkou obrazovkou vo Full HD rozlíšení.

Nepozná bariéry

Aby výrobca udržal nízku predajnú cenu, nevybavil prehrávač žiadnym úložiskom pre dáta. Aké použijete sa môžete rozhodnúť sami. Niekoľko-gigabajtová SD karta z foťáku alebo USB kľúč na prvé zoznámenie stačia, my sme pripojili do USB portu DVD mechaniku a neskôr aj pevný disk so SATA rozhraním do jednoduchej šachty.

Ak vám prekážajú káble, zbaviť sa dá aj toho internetového. Prikúpiť možno USB modul s WiFi konektivitou, ktorý zaistí spojenie s internetom a domácou sieťou. Pre Eaget M6 nie je cudzia ani domáca sieť, do ktorej sa infiltruje bez potreby špeciálneho softvéru, aby vám na veľkej obrazovke sprístupnil nahrávky, ktoré máte vo svojom počítači alebo notebooku.

Aktuálna verzia firmvéru, ktorá s používateľom komunikuje v zrozumiteľnom jazyku, sa nezastaví pred najpoužívanejšími formátmi súčasnosti, ale nepohrdne ani staršími, ktoré nájdete na archívnych dúhových kotúčoch. Matroška, DivX, Mpeg, Windows Media, QuickTime, Flac, Ogg Vorbis - rozumie všetkému.

Ovládanie pre trpezlivých

Po zapnutí diaľkovým ovládačom sa spustí ventilátor, ktorého beh počuť iba v tichu pokojnej noci. Firmvér bootuje rýchlo a na obrazovke sa zobrazuje jednoduchá a prehľadná ponuka. Fotografie, hudba, videá, internetový obsah a nastavenia. Voľby sú dostupné okamžite, chvíľu však trvá kým set-top box odhalí prítomnosť domácej siete, alebo nájde zasunutý USB kľúč či pamäťovú kartu. Je to ako s notebookom, ktorý sa prebudí z režimu spánku. Niekedy reaguje okamžite, inokedy mu v ospalosti chvíľu trvá, kým sa dá dohromady. Rovnaký pocit sme mali aj my.

Navigácia v ponuke je s ovládačom v ruke hračkou, v ponukách internetových prvkov sa však človek môže pri hľadaní na čas zamotať. Načítavanie zoznamov má oneskorenia a nie vždy je zrejmé či firmvér čaká na nadviazanie spojenia s internetom alebo nie. Niekedy v strede obrazovky nahrádza presýpacie hodiny pulzujúci štvorec, inokedy ho nevidno. Dá sa však na to zvyknúť.

Čo je doma, to sa počíta

To, že si Eaget M6 poradí s takmer všetkým, čo drieme na diskoch, pamäťových kartách a dúhových kotúčoch snáď zdôrazňovať netreba. To isté platí pre súbory zdielané v lokálnej sieti. Aby však váš archív nazostarol, v set-top boxe je zabudovaný BitTorrent klient s webovým rozhraním, ktorý na pripojené médiá stiahne všetko, čo dokážete na internete nájsť.

Kým z práce vydáte povel na sťahovanie, po príchode domov je to naservírované na pevnom disku. A tomu sa hovorí komfort. Nuž a stiahnuť z neho súbory do notebooku či počítača je vďaka zdieľaniu v sieti hračkou.

Internet, ako ho máme radi

Omnoho zaujímavejšie sú však internetové služby, ku ktorým M6 otvára cestu. Nejde iba o dôverne známeho klienta pre YouTube, Flickr a Picasu, ktoré nájdete v každej internetovej telke. Vývojári zašli o kus ďalej a snažia sa ponúknuť čosi, čo robí z tohto zariadenia zaujímavý kúsok do obývačky našinca.

V ponuke sme našli internetové archívy televízií, živé vysielanie domácich a zahraničných televízii v plnom rozsahu z priebežne aktualizovaných zdrojov a nechýbajú ani kolekcie rozprávok a videí rôznych žánrov, ktoré sú uložené vo verejných službách pre zdieľanie videí.

Poteší ak si môžete pozrieť vysielanie televíznych kanálov bez káblovky či satelitu, obzvlášť ak ide o slovenské a české. Barandov, Česká Televízia, Nova, Prima, Markíza.... je to fajn. So zahraničnými to však už nie je až také ružové. Kým niektoré fungovali stabilne počas celého testu, iné sa stávali nepredvídateľne nedostupnými. Chýbal nám britský Channel 4, More 4, či stabilne fungujúce BBC. Vyblbnúť sme sa však mohli pri iných kanáloch a množstve svetových rádií.

Eaget M6 má aj ponuku pre zábavu detí. Ide o rozprávky a iné žánrové tituly z YouTube zoskupené do ponuky, ktoré možno spúšťať, akoby šlo o naprogramovaný kanál. Niekedy sa nájde v triedení chybička, inokedy vás zastihne poľština či iný jazyk. Čo nás však mrzelo je stálosť tejto ponuky, ktorá by podľa dovozcu mala byť priebežne aktualizovaná.

Má naše sympatie

Eaget M6 je zariadenie, ktoré otvára internetu cestu na televíznu obrazovku vo forme, ktorá by sa čoskoro mohla vybrúsiť do takého formátu, ktorý dokáže zaujať masy. S vylepšenou odozvou pri zobrazovaní internetových ponúk, prekopaným používateľským rozhraním a bohatšou ponukou internetových titulov má šancu stať sa na trhu veľmi žiadaným. Potešilo nás, že firmvér je šitý na mieru slovenskému a českému spotrebiteľovi a že v balení je všetko potrebné na sprevádzkovanie - vrátane HDMI kábla. Naučia sa ponúknuť takýto komfort aj svetoví výrobcovia spotrebnej elektroniky?