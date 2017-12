Poplatky za neskorý prenos čísla sú podľa Orangeu vysoké

Odškodnenie, ktoré by po novom mali mobilní operátori poskytnúť zákazníkom za meškanie pri prenose čísla, považuje spoločnosť Orange Slovensko za neprimerané.

20. okt 2011 o 15:09 SITA

BRATISLAVA. "Analogický predpis sa momentálne pripravuje aj v Belgicku, ktorého obyvatelia majú dvojnásobnú paritu kúpnej sily v porovnaní so Slovenskom, navrhovaná výška

kompenzácie, ale predstavuje len zhruba 10 % slovenského návrhu," uviedol pre agentúru SITA hovorca spoločnosti Richard Fides. Telefónica Slovakia podľa riaditeľa komunikácie Reného Paráka poskytuje kompenzácie pri oneskorenom prenose čísla už dnes. Slovak Telekom na otázky neodpovedal.

Podľa návrhu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý je momentálne na medzirezortnom pripomienkovaní, by totiž mobilní operátori museli v prípade oneskoreného prenosu čísla zaplatiť zákazníkovi za každý kalendárny deň omeškania 5-násobok poplatku, ktorý si za prenos účtujú, najmenej však 20 eur. V prípade Orange Slovensko by to bolo 33 eur za deň, v prípade Slovak Telekom takmer 40 eur a u Telefónica Slovakia by to bolo 20 eur.

Mobilní operátori budú musieť poskytnúť zákazníkovi kompenzáciu aj vtedy, ak omylom prenesú jeho číslo k inej spoločnosti, ako si želal. Firmy budú musieť v tomto prípade uhradiť 10-násobok nimi účtovaného poplatku za každý kalendárny deň, najmenej však 40 eur. Orange by tak musel denne hradiť 67 eur, Slovak Telekom takmer 80 eur a Telefónica Slovakia 40 eur. Operátori však môžu po dohode so zákazníkom poskytnúť kompenzáciu aj v nepeňažnej forme.

Ak bude chcieť zákazník získať kompenzáciu za oneskorené alebo nesprávne prenesené číslo, bude tak musieť spraviť do 30 dní odo dňa ukončenia prenosu. Operátor bude mať následne na vyrovnanie 60 dní.

Samotný prenos čísla Telekomunikačný úrad po novom rozdelil na administratívnu a technickú časť. Prvá môže trvať maximálne tri dni, druhú musia operátori v súlade s novým zákonom o elektronických komunikáciách zvládnuť maximálne za jeden deň. "Celý proces prenesenia čísla môže v konečnom dôsledku trvať maximálne štyri pracovné dni," uviedol hovorca úradu Roman Vavro.

TÚ SR chce nové pravidlá zaviesť do praxe už od prvého novembra tohto roku, kedy nadobúda účinnosť aj zákon o elektronických komunikáciách. Podľa hovorcu Orange Slovensko by si však opatrenie v takom znení, v akom ho predložil úrad, vyžiadalo zásadné zmeny v existujúcom procese prenositeľnosti čísla. "Tieto zmeny určite nie je možné implementovať do prvého novembra," dodal Fides.