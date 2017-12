O kúpu Yahoo mal prejaviť záujem aj Google

Záujem o kúpu internetovej spoločnosti Yahoo prejavil po softvérovej firme Microsoft aj vyhľadávací gigant Google.

24. okt 2011 o 11:35 SITA

BRATISLAVA. Podľa informácií denníka Wall Street Journal mala spoločnosť Google rokovať najmenej s dvoma private-equity firmami o prípadnej pomoci pri financovaní kúpi jadrového biznisu Yahoo.

Ako informovali zdroje blízke rokovaniu, Google zatiaľ nezverejnil žiadnu predbežnú ponuku, pričom do úvahy stále pripadá možnosť, že od transakcie odstúpi.

Akákoľvek dohoda medzi Yahoo a Google by však podľa denníka určite narazila na záujem protimonopolných úradov, ktoré už v roku 2008 zmarili partnerstvo obidvoch firiem na poli internetovej reklamy.

Ako uviedli zdroje oboznámené so situáciou, Google má predovšetkým záujem o predaj reklamy na stránkach patriacich pod Yahoo. Ten totiž v súčasnosti predáva grafickú reklamu za nevýhodné ceny a navyše musí čeliť čoraz väčšej konkurencii zo strany spoločností ako Facebook a Hulu.

Google je pritom v grafickej reklame menším hráčom, keď by mal v tomto segmente na americkom trhu zaznamenať ku koncu roka tržby v objeme 1,1 mld. USD. Na prvom mieste by mal podľa The Wall Street Journal s tržbami viac ako 2 mld. USD skončiť Facebook a za ním Yahoo s 1,6 mld. USD.

Kúpu internetovej spoločnosti Yahoo však údajne zvažuje aj americký Microsoft, ktorý v súčasnosti hľadá partnerov pre túto transakciu.

Do úvahy podľa zdrojov blízkych spoločnosti pripadajú private-equity firmy ako Silver Lake Partners a CPP Investment Board. Microsoft však v snahe minimalizovať riziká nemá záujem o plnú kontrolu nad Yahoo, ale chce skôr v transakcii vystupovať ako finančný partner.

Na oplátku by mal získať čiastočný vplyv nad ďalším smerovaním Yahoo ako aj prístup k prioritným akciám. Podľa zdrojov z prostredia spoločnosti by mal Microsoft na akvizíciu vyčleniť prostriedky v objeme niekoľko miliárd amerických dolárov.

O spoločnosť Yahoo, ktorej trhová hodnota sa odhaduje na približne 20 mld. USD, má pritom podľa neoficiálnych informácií záujem viacero subjektov ako Providence Equity Partners, Hellman & Friedman, ale tiež aj čínsky gigant Alibaba a ruská investičná firma DST Global.

Yahoo sa pritom už údajne pripravuje na predaj. Spoločnosť totiž začiatkom septembra tohto roku, po odstúpení Carly Bartz z pozície generálnej riaditeľky, informovala, že zvažuje viacero ponúk z rôznych strán.