Budúcnosť je menšia, tenšia a lacnejšia

Na konferencii v San Franciscu sme videli súčiastky, ktoré budú onedlho vo vašich telefónoch.

25. okt 2011 o 20:52 Matúš Paculík

Výkonné, no zároveň úsporné procesory, s ktorými bude možné pracovať aj viac ako desať hodín. Tak si predstavuje budúcnosť Intel. Nové technológie zároveň šetria miesto a z notebookov robia tenké ultrabooky.(Zdroj: SME – MATÚŠ PACULÍK)

O tom, aký laptop či mobil budete používať o dva roky, sa rozhoduje teraz.

SAN FRANCISCO. Ak chcete vidieť technologickú budúcnosť, ktorá vás takmer naisto neminie, nemali by ste chýbať na koncoročnej konferencii IDF v San Franciscu. Organizuje ju Intel, svetový líder vo vývoji procesorov, čipov či tranzistorov.

Tento rok ukázal riešenia, ktoré sa onedlho dostanú do vašich notebookov, telefónov i tabletov.

Ich výrobcovia sú na konferencii najdôležitejšími hosťami, pretože drobné súčiastky od Intelu sú najdôležitejšími časťami ich výrobkov. Na čo by ste sa teda mali pripraviť?

1. Menší ako ľudský vlas

Najnovšie modely procesorov nie sú zaujímavé len pre nadšencov. Vyšší výkon a nižšiu spotrebu dokáže oceniť každý používateľ. Tieto parametre umožňujú výrobu zaujímavejších zariadení, ako sú tenké notebooky, výkonnejšie tablety alebo počítače integrované do tela monitora.

Novinkou, ktorá posunie vývoj procesorov dopredu, je 22­nanometrová výrobná technológia spoločnosti Intel. Ak si pod tým rozmerom viete len ťažko niečo predstaviť, tak vám ponúkame netradičné prirovnania.

Viac ako šesť miliónov tranzistorov vyrobených touto technológiou sa vojde do bodky na konci tejto vety.

Priemer ľudského vlasu je zhodný so štyrmi tisíckami tranzistorov. Každý rok vyrobí Intel toľko tranzistorov, že by sa z nich ušlo 20 miliónov pre každého človeka na našej planéte.

V porovnaní s prvým procesorom, dokážu tie súčasné pracovať štyritisíckrát rýchlejšie, pričom majú až päťtisíckrát nižšiu spotrebu. Cena za jeden tranzistor sa znížila 50-tisíckrát.

Tranzistor, ktorého veľkosť je len 22 nanometrov, sa dokáže zapnúť a vypnúť 100 miliárdkrát za jednu sekundu. Človeku by napríklad zapnutie a vypnutie svetla trvalo dvetisíc rokov. Ak by ste chceli tento tranzistor vidieť voľným okom, museli by ste procesor zväčšiť na rozmery väčšie, ako má bežný rodinný dom.

2. Bez nabitia celý deň

Výrazné zníženie spotreby procesorov prinesie nové možnosti pre notebooky. Čas prevádzky v aktívnom pohotovostnom režime sa na jedno nabitie predĺži až na desať hodín.

Pri zachovaní minimálnej spotreby sa notebook bude v určitých časových intervaloch prebúdzať, aby automaticky stiahol novú poštu či aktualizoval prijaté dáta.

Skúšobné vzorky procesorov si už dnes vystačia s napájaním pomocou miniatúrneho solárneho panela.

Na trh sa dostanú až o dva roky, pričom by vďaka nim mohla výdrž notebookov dosiahnuť hranicu 24 hodín pri použití bežnej batérie.

3. Tenší ako keks

Spoločnosť Intel sa s ultrabookom snaží vytvoriť novú kategóriu zariadení, ktoré spája veľmi kompaktný dizajn, vysoký výkon a množstvo technológií. Tie zvyčajne nájdeme pri klasických počítačoch a výkonných notebookoch.

Spojenie malých rozmerov a vysokého výkonu bolo vždy vecou kompromisov. V malom tele sa výkonné komponenty väčšinou trápili. Nový návrh vnútornej konštrukcie spolu s nízkoenergetickými komponentmi rieši práve tento problém.

Vďaka minimalizácii jednotlivých dielcov zaberá elektronika len malú časť vnútra. Zvyšné miesto je vyplnené tenkou batériou, ktorá zároveň spevňuje celú konštrukciu zariadenia.

Nová generácia procesorov Intel Ivy Bridge umožní naplno vyniknúť ultrabookom. Ponúkne totiž vyšší výkon pri menšej spotrebe a nižšej teplote.

Už tohtoročné Vianoce by mali patriť ultrabookom, ktorých hrúbka by nemala prekročiť 21 milimetrov.

Na jedno nabitie by mali vydržať aspoň osem hodín a zo spánku by sa mali vďaka novým technológiám prebúdzať do siedmich sekúnd.

4. Ultrabooky sú najbližšie

Nástup ultrabookov bude prebiehať v dvoch vlnách. Aktuálne na trh prichádzajú prvé modely od spoločností ASUS, Acer, Lenovo a Toshiba. V niektorých smeroch ešte nespĺňajú všetky kritériá, ako celok už tvoria novú, zatiaľ prémiovú kategóriu.

Druhá vlna sa spustí s príchodom prvej generácie 22­-nanometrových procesorov Intel.

Jedným z prvých ultrabookov na slovenskom trhu je séria ASUS Zenbook. Kombinuje v sebe dizajn s minimalistickými rozmermi, hliníkové telo a výkonné komponenty.

Pri cene mierne pod hranicou 1000 eur sa dočkáme modelu UX21 s 11,6“ obrazovkou, Intel Core i5 procesorom a 128 GB SSD diskom bez mechanických častí.

Za príplatok približne 200 eur je to model UX31, ponúkajúci pri stále nízkej hmotnosti 1,3 kg väčší 13,3“ displej s rozlíšením 1600×900 bodov. Pri práci na batériu vydrží až sedem hodín.